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‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı yapıldı

MERSİN (İHA) – İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla yapıldı. Vali Su, bu mücadelede annelere çok önemli iş düştüğünü söyledi.

MERSİN 16.03.2021, 16:24
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‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı yapıldı

MERSİN (İHA) – İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla yapıldı. Vali Su, bu mücadelede annelere çok önemli iş düştüğünü söyledi.

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtım toplantısı Mersin Valiliği toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, Vali Su’nun yanı sıra Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile anneler katıldı.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen En İyi Narkotik Polisi Anne projesinin tanıtımı, İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Toplantının başında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun video mesajı annelere izletildi.

“En İyi Narkotik Polisi Anne projesi, önemli bir proje”

Toplantıda konuşan Vali Su, En İyi Narkotik Polisi Anne projesinin, madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir proje olduğunu söyledi. Bu mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Su, “Bu mücadelede iki önemli ayak var. Birincisi, madde bağımlılığıyla mücadelede öncelikle çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin maddeye bağımlı olmamasını sağlamak. Önleyici olarak öncelikle bunu hedeflemek. İkincisi, bir vesileyle madde bağımlısı olmuşsa onun tedavisi ve rehabilitasyonu” dedi.

Madde bağımlılığıyla mücadele için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Su, “Sahada torbacılara, satıcılara yönelik çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan bunları yaparken, gençlerimizin, çocuklarımızın bu yöne gitmemeleri için onları spor, okuma gibi başka yönlere yönelten aktiviteler düzenliyoruz. Bir diğer taraftan da hasbelkader madde bağımlısı olmuşsa bunların da tedavisine yönelik ciddi bir çalışma yapıyoruz. AMATEM’de bu çalışmaları sürdürüyoruz. İlimizde ilk defa kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik bir AMATEM açtık. Onlar için özel bir birim oluşturduk, orada yatılı olarak tedavi olma imkanı sağladık” ifadelerini kullandı.

“Annelerimize çok önemli iş düşüyor”

Madde bağımlılığı olan kişilerle yapılan görüşmelerde, yüzde 47’sinin evinde kullandığını ifade ettiğini anlatan Su, toplantıya katılan annelere seslenerek, şunları söyledi:

“Bu noktada bize, ailelerimize, hepimize çok iş düşüyor. Burada ‘en büyük narkotik polisi anne’ dedik. Annelerimize çok önemli iş düşüyor. Biz, bu tür toplantılarla sizlere farkındalık oluşturarak, çocuğunuz buna bulaşmış mı, bunları öğreteceğiz. Anne farkında olursa erken teşhis, erken tedavi, daha kolay tedavi olur. O yüzden yapacağımız bu tür çalışmalarla toplumdaki farkındalığı, duyarlılığı artıracağız. Bunun için de birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede ‘UYUMA’ (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) projemiz var. Herkesin cep telefonlarına indirmeleri konusunda da bilgilendirme yapacağız. Cep telefonunuza indireceksiniz. Bir yerde bir satıcı gördüğünüzde veya bir şeye şahit olduğunuzda hemen bir düğmeye basarak direk ilgili güvenlik birimlerine bilgi verebileceksiniz.”

Mersin’in narkotikle mücadelede birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Su, bu anlamda çalışmalarını her yönüyle tüm birimlerle birlikte sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Su, bu çalışmaların semeresini de her geçen gün daha iyi göreceklerini vurguladı.

“Türkiye’nin en iyi çalışan ili olduk”

İl Emniyet Müdürü Şahne de İçişleri Bakanı Soylu’nun 2017’de hayata geçirdiği ‘Narkotikle Mücadelede Sıfır Tolerans’ projesi kapsamında Mersin’de de Vali Su önderliğinde İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olarak 4 yıldır yoğun bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Şahne, “Bu mücadelede, uyuşturucu arzını önlemeye yönelik 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında performans olarak Türkiye’nin en iyi çalışan ili olduk. Bunda sizin desteğiniz çok büyük, hepinize şükranlarımızı arz ediyorum. Uyuşturucuyla mücadelede elde ettiğimiz hiçbir başarı bizi duraksatmayacak, çalışma azmimizi frenlemeyecek. Biz bu birinciliklere devam ederek Mersin’de uyuşturucu arzını sıfıra indirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin üç temel ayak üzerinde ilerlediğini ifade eden Şahne, “Bunlar, arzla mücadele; önleme; eğitim ve bağımlı bireylerin iyileştirilerek yeniden topluma kazandırılmasını içeren tedavi ve rehabilitasyon süreçleri. Eğitim konusunda en önemli unsur annelerimiz olduğu için bu toplantılarımızı birlikte yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fikret Özlü, projenin detaylarına ilişkin sunum yaptı.
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