’En iyi narkotik polisi anne’ faaliyetleri sürüyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği görevlilerince, ’En iyi narkotik polisi anne’ projesi çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda eğitimler verildi.

Proje çerçevesinde Akdeniz ilçesinde 29 oturum halinde 395 kişiye, Mezitli ilçesinde 1 oturumda 23 kişiye, Toroslar ilçesinde 19 oturum halinde bin 400 kişiye, Yenişehir ilçesinde 9 oturum halinde 310 kişiye, Anamur’da 12 oturum halinde 308 kişiye, Tarsus’ta 12 oturum halinde 279 kişiye olmak üzere toplamda 82 oturumda 2 bin 715 kişiye eğitim verilirken, kurulan 4 narko nokta faaliyetinde 24 bin 500 kişiye ulaşılarak UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.