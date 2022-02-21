Emniyet personeline trafik eğitimi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü personeline eğitim veren ekipler, trafik sistemi ve trafik kurallarına uyma bilinci karayolunda yolcu olarak dikkat edilecek hususlar, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, alkolün etkisi altında araç kullanma, hız ve hıza bağlı riskler, dönüş kuralları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme, trafik kural ihlallerine uygulanan cezai işlemler, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleneme, trafik ve çevre ile trafikte saygı konularında bilgi verdi.

Eğitimlerde ayrıca simülasyon aracıyla uygulamalı olarak emniyet kemeri kullanımının önemi gösterildi.