banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
3 banka hakkında kara para soruşturması
3 banka hakkında kara para soruşturması
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: “KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz”

MERSİN (İHA) – Toros Üniversitesinin yayın organı Toros Üni TV’de canlı yayına katılan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve KADES uygulamasını anlattı. Özer, “Telefonunuzla kimseyle konuşmadan, kimseye derdinizi anlatmadan ya da adres bilgisini bile sunmadan tek tuşla yardım alabiliyorsunuz” dedi.

MERSİN 16.12.2020, 17:15
2
Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: “KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz”

MERSİN (İHA) – Toros Üniversitesinin yayın organı Toros Üni TV’de canlı yayına katılan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve KADES uygulamasını anlattı. Özer, “Telefonunuzla kimseyle konuşmadan, kimseye derdinizi anlatmadan ya da adres bilgisini bile sunmadan tek tuşla yardım alabiliyorsunuz” dedi.

Toros Üni TV’de yayınlanan “Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem” programının bu haftaki canlı yayın konukları Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek ve Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Betül Yılmaz oldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özer, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Betül Yılmaz ve Program Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer katıldı.

“Aile içi ve kadına şiddet, üzerine gitmemize rağmen gündemimizde hala ilk sıralarda”

Daha sonra programa katılan Emniyet Müdür Yardımcısı Özer, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün çalışmalarını anlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, vatandaşları telafisi olmayan hususlarla ilgili önceden uyarıp tedbir almalarını sağlamak amacıyla var olduğunu dile getiren Özer, “Gündemimizde ilk sıralarda olan ve değişmeyen, son zamanlarda değişen yasalarla üzerine gitmemize rağmen hala gündemini koruyan aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet hususu önem arz ediyor. Bizim toplum destekli polislikte, henüz olay meydana gelmemişken bununla ilgili alınabilecek tedbirleri ve bunların süreçlerini nasıl olabileceği hakkında bilgi aktarımı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz”

Emniyet Genel Müdürlüğünün bir uygulaması olan KADES programının önemine değinen Özer, programın işleyişini de şöyle anlattı:

“Siz çarşıda yürürken sözlü ya da fiziki bir saldırıya maruz kaldığınızda, herhangi bir risk gördüğünüzde telefonun tuşuna bastığınız an tehlikede olduğunuz polis haber merkezimize aynı anda iletiliyor. Haber merkezimiz sizin noktalama yerinizi görüyor. İlgili ekip yardım çağrısının yapıldığı yere gidiyor. Telefonunuzla kimseyle konuşmadan, kimseye derdinizi anlatmadan ya da adres bilgisini bile sunmadan tek tuşla yardım alabiliyorsunuz.”

“KADES programını tüm kadınlarımızın telefonlarına yüklemesini istiyoruz”

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Petek de kadına şiddetin uluslararası bir problem olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletlerin 1999 yılında 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” ilan ettiğini anımsatan Petek, “25 Kasım’da halkımızın özellikle kadınlarımızın yoğun olduğu birçok noktada stantlarımız kuruldu. Bu stantlarda Emniyet Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği bir uygulama olan KADES programımız tanıtıldı. Kadınlarımıza KADES programı uygulamasının nasıl indirileceği öğretildi. Kadına şiddetin önüne geçebilmek için ve kadına yardım edebilmek için geliştirilmiştir. KADES, eşinden veya başkasından şiddet gören, şiddet görme ihtimali bulunan kadınlarımızın hızlı bir şekilde yardım ve müdahale için kurulan acil destek sistemidir. Biz bu uygulamayı kadınlarımızın özellikle yoğun olarak çalıştığı iş yerlerinde, parklarda, alışveriş merkezlerinde ve gerekirse kapı kapı dolaşarak tanıtmaya çalışıyoruz. KADES programını tüm kadınlarımızın telefonlarına yüklemesini istiyoruz. Kadınlar haklarını bilsinler” diye konuştu.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Yılmaz ise “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, 6284 sayılı kanun kapsamında şiddete uğrayan, uğrama ihtimali bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri, tek taraflı ısrarlı mağdur kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesiyle şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunan kişiler hakkında şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirler alınması ve uygulanmasına yönelik tüm işleri ve işlemleri yapma amacı ile kuruldu. Genel mağdurumuzla birebir ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11