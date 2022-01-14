Emlakçılar Odası’nda Mehmet Sinan Canpolat güven tazeledi

Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’nın yapılan olağan genel kurul toplantısında Mehmet Sinan Canpolat ve ekibi, bir hizmet dönemi için daha üyelerinden güven oyu aldı.

Mersin ESOB hizmet binası konferans salonunda yapılan genel kurul toplantısına, Birlik Başkanı Talat Dinçer de katıldı. Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Mehmet Sinan Canpolat ve ekibi, üyelerinden aldığı güven oyu ile bir hizmet dönemi daha göreve getirildi. Canpolat’ın yönetim kurulu Zeki Çetiner, Vahap Düzova, Erhan Akkuş, Bülent Yeşilata, Halit İdem ve Mehmet Aytar’dan oluştu.

Meslektaşlarına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Canpolat, "Hep beraber mesleğimize zarar veren, yaptığı bireysel hatalar ile adımızı kötüye çıkaran, karalayan, lekeleyen, kaçak, göçek, çantacı, ayakçı ve halkın parasına göz koyanlara izin ve geçit vermeyelim" dedi.