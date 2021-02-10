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Emeklilik dilekçesi verdiği gün hastalığa yakalanan Dr. Necmi Arslan koronavirüse yenildi
Bir sağlık neferi daha koronavirüse kurban gitti... Mersin'de koronavirüs tedavisi gören Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan (65), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Arslan'ın emeklilik dilekçesi verdiği gün hastalığa yakalandığı belirtildi.
MERSİN 10.02.2021, 16:44 10.02.2021, 17:00
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan, 25 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Dr. Arslan, dün yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası 40 yıllık doktorun vefatı meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Dr. Arslan'ın yaş haddinden emekli olmak için koronavirüse yakalandığı gün dilekçe verdiği öğrenildi.
Dr. Arslan, Silifke ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.