Emekliler Türk sanat müziği konseriyle eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Yenişehir Emekli Evi’nde, Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Emekli evinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk sanat müziği topluluğu, zaman zaman duygusal, zaman zaman hareketli parçalarla, üyelerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Üyeler, Gözleri Aşka Gülen, Fikrimin İnce Gülü, Unutturamaz Seni Hiçbir Şey, Biraz Kül Biraz Duman, Duydum ki Unutmuşsun başta olmak üzere, seslendirilen Türk sanat müziğinin en güzel parçalarına eşlik etti. Evde vakit öldürmek yerine, emekli evine gelerek kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden üyeler, emekli evinden son derece memnun kaldıklarını kaydetti.

Emekli öğretmen Mahmut Gedik, emekli evinin hizmetlerinin, Avrupa’da yaş almışlara verilen hizmetler kadar güzel olduğunu ifade ederek, “Çok güzel, Avrupa ayarında buluyorum. Ben defalarca Avrupa’ya gittim. Avrupalılar emeklilerine çok değer verirler. Onlar geziyor, eğleniyor, hafta sonları aynen böyle müzik yapıyorlar, tiyatrolar, geziler düzenliyorlar. Buradaki etkinlikler de çok güzel. Avrupa ayarında bir etkinlik olarak görüyorum” diye konuştu.

“Emekli evinin etkinliklerinden çok memnunum” diyen Muazzez Gönül Taş ise "Hep gelip gidiyoruz. Burada bütün imkanlar sunuluyor. Öyle bir alıştık ki, kendi evimiz gibi. Gelmediğimizde üzülüyoruz, arıyoruz. Buraya gelmediğim zamanlar evde oturuyordum. Burada tanıdık çevremiz oldu. Bize bu imkanları sunan Vahap başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Burada çalışanlara da çok teşekkürler. Bize çok iyi davranıyorlar. Bir dediğimiz iki olmuyor” dedi.