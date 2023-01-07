Emekli evi üyelerine şiir dinletisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğa gezileri, konserler, kültürel faaliyetler gibi birçok etkinliği yaş almış vatandaşlarla buluşturan büyükşehir, bu kez de Toroslar’da hizmete açtığı Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içinde yer alan emekli evindeki yaş almış vatandaşlara yönelik şiir dinletisi düzenledi.

Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, “Soğuk kış günlerini, duyguların söze inmesiyle anlamlandırmaya çalıştık. Sözün bittiği yerde, şiir ve müzik sanatla bütünlenmiş bir anlatımdır. Toroslar Emekli Evi üyelerini şiir ve müzikle buluşturduk” dedi.

Emeklilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Yeter, “Onlara dokunmaya devam edeceğiz. Bugünkü dinletimizde Türk halk müziği ve şiir sunumu oldu, çok keyifli bir zaman geçirdik. Emeklilerimiz memnun kaldı” ifadelerini kullandı.

Emekli evi üyelerinden Bayram Bulut, emekli evinde birçok etkinlik gerçekleştirildiğini ve bu tür etkinliklerin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyerek, “Öncelikle bize bu imkânı tanıyanlara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam. Geliyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Gazeteler, kitaplar okuyoruz” şeklinde konuştu.

Şiir dinletisini de çok severek dinlediklerini dile getiren Bulut, “Gerçekten biz emekliler için güzel bir şey. Tabi ki böyle moral verici şeylere ihtiyacımız oluyor. Gelip burada dinliyoruz, eğleniyoruz” diye konuştu.

Yaş almış vatandaşlardan Şahgül Güler de şiir dinletisinden çok memnun kaldığını söyledi.