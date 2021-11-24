Emekli Evi üyeleri Tarsus Gençlik Kampında bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Emekli Evi üyeleri, Tarsus Gençlik Kampında doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’den servislerle alınan emekli evi üyeleri, ilk olarak Tarsus’un tarihi yerlerini gezerek, doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampının ağaçlarla kaplı alanında ikram edilen öğle yemeğini birlikte yiyen yaş almış vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin seslendirdiği halk ve sanat müziği eserlerine eşlik etti. Program sonunda misafirler, Tarsus Gençlik Kampında bulunan ’Geri Dönüşüm Atölyesi’ ve kamp içinde bulunan diğer bölümleri de gezip, yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

“Belediyecilik açısından müthiş bir gelişme gördüm”

Emekli Evi üyesi, emekli öğretmen Yücel Türkkan, ilk kez böyle bir geziye katıldığını belirterek, “Bu geziye ilk defa katılıyoruz, eşimle beraber geldik. Eşim de emekli öğretmen. Ben aslında daha önce 10 yıl Tarsus’ta öğretmenlik yaptım. 30 yıl oldu, son gördüklerime çok şaşırdım, duyduklarıma gerçekten inanamadım. Hem kültür açısından hem de belediyecilik açısından müthiş bir gelişme gördüm. Hem Tarsus’ta hem de Mersin’de biz zaten bunları yaşıyoruz. Bu kültür gezisinde aslında kültür açısından bizlerin çok faydalandığı bilgiler, yeni bilgiler öğrendik, yeni yerler gördük. Gençlik Kampı harika olmuş. Hatta çok şaşırdım burada küçük çocuklar da var. Demek ki bu kampta en küçüklerden biz gibi emekli olmuşlara kadar herkesi ağırlayabiliyor" dedi.

“Sevgiler ekilirse ülkemizin güzel olacağına inanıyorum”

Bahriye Özcan, duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, “Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü hep böyle sevgi ekiyor. Ben bu sevginin gerçekten çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Umutsuzluk çok kötü bir şey. Bugün ben başka gezegendeyim sanki. Umutlandım gerçekten, umudumu kaybetmiştim. Çünkü kadın olarak yaşamımın zorlaştığını düşünmüştüm her şeyden önce. Ama ben bugün ülke için umutluyum" diye konuştu.