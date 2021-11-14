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"El bebek gül bebek" paketlerinin sayısı 20 bine ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “El bebek gül bebek” paketleri, 6-12 aylık bebeği bulunan dar gelirli ailelere önemli oranda katkı sağlıyor. Başladığı günden bu yana binlerce ailenin faydalandığı paketlerin sayısı 20 bine ulaştı.

MERSİN 14.11.2021, 09:38
"El bebek gül bebek" paketlerinin sayısı 20 bine ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “El bebek gül bebek” paketleri, 6-12 aylık bebeği bulunan dar gelirli ailelere önemli oranda katkı sağlıyor. Başladığı günden bu yana binlerce ailenin faydalandığı paketlerin sayısı 20 bine ulaştı.

Pandemi sürecinde artan fiyatlar özellikle dar gelirli aileleri derinden etkiledi. Fiyat artışları bebek maması ve bebek bezlerine de yansıdı. Geçim sıkıntısı çeken bebek sahibi ailelerin derdine Mersin’de Büyükşehir Belediyesi derman oldu. Hayata geçirdiği sosyal projelerle vatandaşların yaralarını saran Büyükşehir, pandeminin ilk aylarında “El bebek gül bebek” projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, pandeminin ilk aylarında kurduğu kriz merkezine başvurup bebek maması talep eden ihtiyaç sahibi ailelere “El bebek gül bebek” paketlerini ulaştırdı. Yaklaşık 20 aydır devam eden proje, zaman içerisinde periyodik yardımlara dönüştü. Asgari ücret ve altında bir bütçeyle geçinmeye başlayan 6-12 aylık bebek sahibi aileler, Teksin uygulamasından başvuruda bulunarak bebek bakım paketlerinden faydalanmaya başladı. Büyükşehrin ailelere ulaştırdığı ve içerisinde bebek maması, bebek bezi, bebek şampuanı, pişik kremi ve ıslak mendil bulunan “El Bebek Gül Bebek” paketlerinin sayısı 20 bine ulaştı. Aileler bu yardımdan ayda bir defa faydalanabiliyor.

“Vatandaşlarımız başvurularını Teksin Mersin üzerinden yapıyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, paketin içeriğinden ve şu ana kadar ulaştığı aile sayısından bahsederek, “Vatandaşlarımız başvurularını Teksin Mersin üzerinden yapıyorlar. Bu paketleri 6-12 ay arası bebeği olan vatandaşlarımızın evine 6 ay boyunca periyodik olarak ulaştırıyoruz” dedi.

Başvuruda aranan şartlara da değinen Yıldırım, “Asgari ücret ve asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız bebeğin nüfus cüzdanını ve gelirlerini beyan eden belgeleri Teksin’e yüklüyorlar. Bu ürünlerin zamlandığı şu günlerde vatandaşlarımızın Teksin’den yaptığı başvurular bizler için daha değerli hale geliyor. Paketleri en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırarak, bu zor günlerde yanlarında oluyoruz” diye konuştu.

9 aylık Evin’in annesi Emine Çalış, fiyat artışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, “Eşim asgari ücretle çalışıyor. Zor geçiniyoruz vallahi. Tüp olmuş 165 lira. Yetiştiremiyoruz. 2 tane çocuk var. Biri birinci sınıfa gidiyor. Bir de bu bezler, mama, kıyafet. Zor geçiniyoruz” dedi.

11 aylık Öykü’nün annesi Melisa Duru ise ‘El bebek gül bebek’ paketleri ile yüklerinin hafiflediğini vurgulayarak, “Mama fiyatları aşırı derecede belimizi büktü. Pandemi sürecinde aşırı derecede zorlandık. Sağ olsun Vahap Seçer kampanyasıyla bize çok büyük destek oldu. Bebeğin çok fazla gideri oluyor. Mamasıydı, şampuanıydı, ıslak mendiliydi, kıyafetiydi. Bütçe konusunda bayağı bir sarsıntımız oldu” şeklinde konuştu.

7 aylık Poyraz Yamaç’ın annesi Vesile Tekin de oğlunun çok hareketli olduğunu, çok sık mama tükettiğini belirterek, “Bir yandan bez, mama. Tabi 3 tane çocuk daha var. Onlar da okula gidiyorlar. Bunlar bizi çok zorlamaya başladı ama Başkan Vahap Bey’e böyle bir kampanya yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Gerçek anlamda rahatladık. Her şey pahalı. Geçinemiyoruz yani. Bizi en çok zorlayan da mama zaten. Paketin içinde mamanın da olması bizi daha çok rahatlattı. 2 günde bir mama almak zorundayız. 60 lira oldu fiyatı, hatta bazı yerlerde 65 lira. 2 günde bir 65 lira vermek zor” ifadelerini kullandı.

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