Mersin’in Bozyazı ilçesinde taş duvar ustalığı yapan 54 yaşındaki Ömer Yalçın, 35 yıldır taşlara çekiç ve murç ile şekil vererek, işleyip sanata dönüştürerek ekmeğini taştan çıkarıyor.

Bozyazı’da yıllardır taş işçiliğiyle uğraşan Ömer Yalçın, bugün yok olmaya yüz tutan mesleğinin inceliklerini anlattı. Son yıllarda ev kullanımında taşların fazla kullanılmadığını, değerini bilenlerin kullandığını belirten Yalçın, daha çok istinat duvarlarının yapımında taş kullanıldığını söyledi. Ev kullanımında taş duvarların yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutuğunu ve daha sağlıklı olduğunu ifade eden taş duvar ustası Yalçın, usta çırak ilişkisi içerisinde usta olduğunu, yaklaşık 35 yıldır taş duvar ustalığı yaptığını dile getirdi. Bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını ifade eden Yalçın, Bozyazı’da bu sanatı yapan 4-5 kişinin kaldığını, kendileri ile birlikte bu sanatın da yok olacağından dolayı üzüldüğünü söyledi. Yalçın, “İşimi severek yapıyorum. Taş duvar örmek emek isteyen, zor ve zahmetli bir iştir. Duvar yaparken taşı çekiç ve murçla şekillendirdikten sonra yerine yerleştirip sonra da şakül ile bakıp alttaki taş ile hizalı olup olmadığını, köşeleri ise gönye ile kontrol edeceksin. Bir taşın yerine oturtulması için bazen çok uğraş verebiliyorsun. Bizler ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Eskiden tüm yapılar taştan yapılırdı. Gelişen teknoloji ile birlikte taş işçiliği azalınca yeni nesilden bu işi öğrenen pek fazla olmadı” dedi.

Taş binaların sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu belirten Yalçın, “Tarihi yapılara baktığımızda taştan yapıldığı, çok sağlıklı ve sağlam olduğu görülüyor; asırlarca ayakta kalabilmişlerdir. Çünkü taş binalar doğal filtre özelliği sağlıyor, hava alıyor. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Bakın taştan yapılan tarihi yapılara, kalelere; aradan asırlar geçmesine rağmen günümüze kadar ayakta kalabilmiş. Diğer malzemelerden yapılan binalar ise belli bir zaman sonra özelliğini yitirmekte. Taş işi her zaman daha iyidir, evler daha sağlam ve sağlıklı oluyor” diye konuştu.