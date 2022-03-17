Dünya Su Günü etkinliklerle kutlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Gününü 19-20 Mart tarihlerinde iki ayrı noktada coşkulu bir şekilde kutlayacak. Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden MESKİ, katılımcıların eğlenceli ve bilgi dolu zamanlar geçirmesini amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede yaklaşık 5 bin 600 öğrenciye su tasarrufu eğitimleri veren MESKİ, 22 Mart Dünya Su Gününü ‘Su Küçüğün, Söz Büyüğün’ temasıyla 19 Mart Cumartesi günü Marina AVM’de, 20 Mart Pazar günü ise Forum AVM’de kutlayacak.

Etkinliklere katılan vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşayacak

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında başlattığı eğitim ve etkinlikler, ‘Su Küçüğün, Söz Büyüğün’ temasıyla Mersinliler ile gerçekleştirilecek kutlamalarla taçlanacak. İki gün sürecek olan etkinlikler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosunun gösterisiyle başlayacak. Kurulan Çocuk Platformunda, ‘7’den 77’ye Su Tasarrufu’ ile ilgili bir sunum yapılarak, küçükten büyüğe herkese su tasarrufu ve çevre bilinciyle ilgili bilgiler verilecek.

‘Masalcı Abla’ etkinliğinde ise çocuklara yönelik masal anlatımı ile drama yapılacak. Eğlenceli aktivitelere hız kesmeden devam eden MESKİ, çocuklara yönelik yapılan ‘Çocuk Şarkılarıyla Zumba’ etkinliği ile çocuklara ve ailelerine eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Mersin’in tanıtımından suyla ilgili deneylere kadar birçok etkinlik yapılacak

Etkinlik alanında yer alan MESKİ standında su tasarrufu bilgilendirmesi, VR gözlük ve TV ile Mersin tanıtımı, yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra Gezici Su Analiz Laboratuvarı Aracı ile su deneyleri yapılacak.

‘Nebii Şengezer ile Mini Konser’ bölümünde, birbirinden güzel şarkıların yanı sıra sözü ve bestesi MESKİ personeli Şengezer’e ait olan ‘O’nun Adı MESKİ’ isimli şarkıyı da dinleyecek olan katılımcılar, keyifli bir gün geçirecek. Daha sonra tüm katılımcılara yönelik yapılacak zumba etkinliğiyle vatandaşlar, hem sağlığa hem de dansa doyacak. ‘Türkiye Capoeira Camara ile Capoeira Show’ bölümünde katılımcılarla eğlenceli ve hareketli bir şov gerçekleştirilecek. Etkinliklerde son olarak Kent Orkestrası bir konser verecek.