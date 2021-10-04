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’Dünya Çocuk Günü’ Mersin’de kutlandı

Mersin’de ’4 Ekim Dünya Çocuk Günü’, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesince Atatürk Evi önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

MERSİN 04.10.2021, 13:23
’Dünya Çocuk Günü’ Mersin’de kutlandı

Mersin’de ’4 Ekim Dünya Çocuk Günü’, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesince Atatürk Evi önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlik kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi bando takımı tarafından marşlar okunurken, halk oyunları gösterisi de yer aldı. Etkinlikte konuşan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, her yıl ekim ayının ilk pazartesi gününün ’Dünya Çocuk Günü’ olarak kutlandığını hatırlattı. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Mersin’de bir dizi kutlama etkinliği düzenlediklerini kaydeden Sarı, "Biz yetişkinler, çocuklarımızın daha iyi koşullarda çocukluğunu yaşayabileceği ortamlarda günlük hayatlarını devam ettirmeyi sağlamakla sorumluyuz. Ülkemizin de altına imza koyduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel maddeleri olan yaşama, koruma, gelişim ve katılım haklarının tüm ülkemizde hayata geçirmek için Çocuk Hakları Komiteleri tarafından etkinlikler düzenlenerek kamuya duyarlılığı oluşturuyoruz" dedi.

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