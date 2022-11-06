Dünya Bocce Şampiyonası sona erdi

Mersin’de Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun yarıştığı Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası, final müsabakalarının ardından ödül ve kapanış töreni ile sona erdi. Şampiyonara Milli Sporcu Eda Sayak dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesinin işbirliğinde dünyada ilk kez Toroslar’da gerçekleştirilen Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

“Mersin’de bir ilk yaşandı, gururluyuz”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesinde Dünya Bocce Şampiyonası’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şampiyonaya ev sahipliği yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti. Pehlivan, “Mersin’de bir ilk yaşandı. Boccede volo ve raffa branşlarında böyle bir şampiyona dünyada ilk kez Toroslar’da gerçekleşti. Ülkemiz ve Mersinimiz olarak bunun mutluluğunu yaşadık. 37 ülkeden gelen tüm sporcuları tebrik ediyorum. Şampiyona, güzel ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 450’ye yakın sporcu katıldı. Bir diğer mutluluğumuz da şampiyonada Türkiye olarak bir altın ve bir bronz madalya kazandık. Göğsümüzü kabartan ve bayrağımızı göndere çektiren Eda kardeşimizi ve Türk Milli Takımı adına katılan bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Dünya Şampiyonası, Mersin’e ve Türkiye’ye yakışır bir organizasyonla son buldu”

Dünya Bocce Şampiyonası’nın Toroslar’a, Mersin’e ve Türkiye’ye yakışır bir organizasyonla sona erdiğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise “Mersin’de, Toroslarımızda gerçekleştirdiğimiz Dünya Bocce Şampiyonası’nı tamamladık. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan ve ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım da oldukça güzeldi. 37 ülkeden yaklaşık 400 sporcuyu ağırladık. Başarılı bir organizasyon oldu. Dünyanın her yerinden gelen katılımcıların memnuniyetle Mersin’den ayrılmasından memnuniyet duyduk. Mersin’de, Toroslar’da bu tür etkinlikler yapmak, etkileşimi artırmak, insanımızın, esnafımızın faydalanmasını sağlamak da bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ay yıldızlı sporculardan Eda Sayak’ın dünya şampiyonluğu, Mehmet Can Yakın ve Burak Altay’ın dünya üçüncülüğü elde ettiği şampiyonada İtalya, dünya klasmanında en fazla derece elde eden ülke oldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Başkan Yılmaz, yine protokol üyeleriyle birlikte Türkiye’yi başarıyla temsil eden dünya şampiyonu Eda Sayak ile dünya üçüncüleri Mehmet Can Yakın ve Burak Altay ile antrenörlerini cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

“Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiğim için mutluyum”

Türkiye’yi raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde temsil eden ve dünya şampiyonu olan Milli Sporcu Eda Sayak, “Çocukluk hayalim olan dünya şampiyonluğunu elde ettim. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiğim için mutluyum. Bayrağı sırtıma alıp koşmak büyük bir gururdu. Dünya şampiyonasında raffa altın noktada ilk madalyayı ben kazandım. Bunun için de çok mutluyum. İyi olduğumuzu ve bu branşta daha iyi yerlere geleceğimizi gösterdik rakiplerimize. Aynı zamanda bocce antrenörüyüm. Kendi sporcularıma ve tüm sporculara örnek teşkil ettiğime inanıyorum. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.