Dr. Dt. Şimşek: “Sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar artmalı”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Mersin’de sağlık turizmi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanının açılması ile birlikte Mersin’in havalimanı olan bir kent psikolojisi ile hareket edebileceğini ifade eden Şimşek, “Bugüne kadar Mersin’e davet ettiğimiz hastalarımıza farklı bir kentten karayolu ile geleceklerini söylüyorduk. Buna rağmen yurt dışından gelen hastalarımız vardı. Fakat Çukurova Bölgesel Havalimanının tamamlanması ile birlikte artık hastalarımız direk olarak Mersin’e inebilecekler. Bunu çok iyi kullanmalıyız” dedi.

Mersin Valiliği önderliğinde Mersin Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde bulunacağı bir platformun sağlık turizmi ile alakalı çalışmalar yürütmesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, “Mersin, bir turizm kenti. Bunu sağlık ile birleştirerek fuarlarda Mersin tanıtılabilir. Mersin adına görevlendirilen komisyon farklı lokasyonlarda çalışmalar yapabilir. Bugün Antalya’ya bakıldığında dünyanın dört bir yanından gelen doktorlar ile seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenleniyor. İstanbul, özellikle saç ekimi konusunda dünyanın önemli merkezlerinden birisi olmuş durumda. Biz de Mersin olarak yapabileceklerimizi tur şirketleri ile paylaşarak, sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar yürütebiliriz. Hekimlerin münferit olarak yürüttükleri çalışmalar genele yayılmadığı sürece topyekun bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Bu çalışmaları bir komisyon önderliğinde gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.