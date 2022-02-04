Dr. Dt. Şimşek: "Mersin sağlık turizminde desteklenmeli"

İdealdent Klinikler Grubu Kurucu Ortaklarından Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Mersin’in sağlık turizminde potansiyel bir kent olduğunu belirterek, Mersin’in bu potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mersin’in yabancı uyruklu hastaların tercihi haline geldiğini belirten Şimşek, Çukurova Havalimanı’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şimşek, "Mersin hekimlerimizin ve kliniklerimizin verimliliği noktasında sağlık sektöründe dünyada çok iyi bir noktada diyebilirim. Çeşitli dünya ülkelerinden Mersin’e gelen hastalar hem burada uygun fiyata tedavi olabiliyorlar hem de kendi ülkelerinde görmedikleri hizmet görebiliyorlar. Mersin, artık kendi bir sağlık kimliği oluşturma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Özellikle ağız ve diş sağlığı alanında çok iyi doktorların olduğu Mersin’e yurt dışı hastaları özellikle ilgi gösteriyor. Mersin’in yabancı hastaların tedavisinin yapılması noktasında kente yatırım yapılması gerekiyor. Yapımına başlanan Çukurova Bölgesel Havalimanının bir an önce tamamlanıp ilk uçağın inmesi gerekiyor. Bu hem sağlık sektörünü hem de diğer sektörler çok önemli bir durumdur. Sağlık turizmi noktasında Mersin’in desteğe ihtiyacı var" dedi.