banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan diş ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Herhangi bir diş ağrısında geciktirmeden diş hekimine başvurmak gerekir” dedi.

MERSİN 17.05.2022, 12:42
Dr. Dt. Şimşek: “Diş ağrısını ihmal etmeyin”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan diş ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Herhangi bir diş ağrısında geciktirmeden diş hekimine başvurmak gerekir” dedi.

Dr. Dt. Sancar Şimşek, yaptığı açıklamayla diş ağrısına neden olan faktörleri anlattı. Diş ağrısının birbirinden farklı birçok nedeni olabileceğine dikkat çeken Şimşek, “20’lik diş çıkartırken, diş çürüklerinde, diş eti iltihabında, diş dolgusunda olan herhangi bir problemde, bazen de diş aralarındaki boşluklar nedeniyle dişler orta ya da yüksek derecede ağrı yaparlar. Herhangi bir diş ağrısında geciktirmeden diş hekimine başvurmak gerekir. Diş ağrıları genellikle yemek yedikten sonra şiddetlenir ve ağrının yemek yüzünden olduğu kanısına varılır. Bunun nedeni yemeklerdir. Dişte sızı ve ağrı oluşur. Bu nedenle yemekten sonra dişleri iyice temizlemek şarttır” diye konuştu.

Diş ağrısı farklı komplikasyonlara neden oluyorsa mutlaka diş hekiminin gözetiminde tedavi olunması gerektiğinin altını çizen Dr. Dt. Şimşek, “Diş ağrısı sonucu apse meydana gelirse, diş fırçalama esnasında diş etki kanamaları oluyorsa, diş, ağrıyla beraber soğuğa karşı duyarlı olur ve sızlarsa vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Diş ağrısı vücudun farklı bölgelerini de etkileyebilir”

Önemsenmeyen ve geçici çözümlerle ertelenen diş çürüklerinin daha sonra ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulunan Şimşek, “İlerleyen ve uzun vadede devam eden çürükler ve kemikte ya da diş etindeki iltihaplar daha sonra yüz bölgesinde şişliklere (apse) neden olur. Daha sonra dişte meydana gelen sıcak soğuk hassasiyetiyle beraber zayıflamalar ve kırılmalara kadar giden ciddi sorunlar baş gösterebilir. Midesi hassas olan kişilerde diş çürüğünden gelen ağır ve kötü koku nedeniyle mide bulantısı da görülebilir. Diş ağrısının çene ağrısını tetiklediği de görülmüştür. Kemik kaybı, 20 yaş dişi ve diş gıcırdatma gibi nedenler çene ağrısını da beraberinde getirir. Özellikle 20 yaş dişi çıkmaya çalışırken kulak altı ve çene arasındaki bölgede, göz ve şakak bölgesinde şiddetli ağrı ve şişliğe neden olur. Çene zayıflığı ile de ağrılar oluşabilir. Çene kemiğinde meydana gelen herhangi bir kemik kaybı dişi tutmakta zorlanır ve ağrıya neden olur. Aynı zamanda çene destekli takma diş kullananların en çok şikayet ettiği konulardan biri de çene ağrısıdır” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık