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Down sendromlu çocuklar, Tarsus Gençlik Kampında gönüllerince eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampında ‘+1 Engelsiz İzciler Kampı’ düzenledi. Down sendromlu çocukların yanı sıra yakınlarının da katıldığı etkinlikte, çocuklar izci şarkıları söyleyip, kamp çadırı kurmayı öğrendi.

MERSİN 22.03.2022, 10:05
Down sendromlu çocuklar, Tarsus Gençlik Kampında gönüllerince eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampında ‘+1 Engelsiz İzciler Kampı’ düzenledi. Down sendromlu çocukların yanı sıra yakınlarının da katıldığı etkinlikte, çocuklar izci şarkıları söyleyip, kamp çadırı kurmayı öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirilen ‘+1 Engelsiz İzciler Kampı’na Mersin merkez ve Tarsus’tan 30 down sendromlu çocuk ve yakınları katıldı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İzci şarkıları söyleyip, kamp çadırı kurmayı öğrendiler

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ve Türkiye İzciler Federasyonu Mersin Temsilcisi Mehmet Beşir Yavuz’un da katıldığı programda, çocuklarla birlikte izci şarkıları söylendi. Uzman izcilerin ve Engelliler ve Sağlık Dairesi personelinin yakından ilgilendiği çocuklar, halat çekip top oynadı. Tarsus Gençlik Kampındaki survivor oyun parkurunda çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, gönüllerince oyunlar oynadı.

Gençlik Kampının yemyeşil doğasında izcilik faaliyetlerinde bulunan ve birçoğu Büyükşehir Belediyesinin Mola Evlerinin imkanlarından faydalanan çocuklara, kamp çadırının nasıl kurulacağı da gösterildi. Temiz havada sucuk ikramı yapılan ve bol bol fotoğraf çektiren tüm çocuklara program sonunda sertifika verildi.

“Onları değişik sosyal ortamlara sokmak istiyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Atila, 21 Mart Down Sendromlular Gününün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir gün olduğunu vurgulayarak, “Biz de bu günümüzde çocuklarımızla birlikte değişik bir etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştık. 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Gününde biz değişik etkinlikler düzenliyoruz, onları değişik sosyal ortamlara sokmak istiyoruz. Geçen sene paraşütle atlamıştık. 30 Ağustos’ta dalış etkinliğinde bulunmuşlardı. Bugün de izcilik etkinliğinde bulunuyorlar. Tüm çocuklarımızı sevgiyle, ilgiyle, hoşgörüyle, sabırla, iletişimle farklı ortamlara sokmak, onların gelişimleri açısından çok önemli. Biz, onların hem gelişimlerine katkı sağlamak hem de farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

“Belediyenin yardımcı olduğu en güzel şeylerden biri de bu bence”

Down sendromlu ablasıyla güzel bir gün geçirmek için etkinliğe katıldığını söyleyen Koray Kaçaman da “Çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Allah razı olsun. Bu gençler için çok iyi bir şey” diye konuştu.

Ablası Gizem’in Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireyler için verdiği diğer hizmetlerden de faydalandığını belirten Kaçaman, “Onlar da çok iyi. Yani el becerileri, konuşma etkinlikleri, okuma-yazma her türlü destek veriyorlar. Okuldan ayrı olarak bu tür bir yere eğitime gitmeleri çok iyi. Belediyenin yardımcı olduğu en güzel şeylerden biri de bu bence” ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli çocuklardan Berkay Enis’in annesi Ersay Tat ise etkinliği çok beğendiklerini söyleyerek, “Gayet güzel bir etkinlik. Mola Evinden faydalanıyoruz. Mola Evinin her türlü etkinliğine de hocalarımızın sayesinde katılıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da böyle bir etkinlik sağladığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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