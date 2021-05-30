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Dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Mersin’de son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

MERSİN 30.05.2021, 13:15
Dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Mersin’de son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez Toroslar ilçesinde 22 Mayıs Cumartesi günü 8 mahallede ve 27 Mayıs Perşembe günü ise Arslanköy’de yağan dolu yağışı sonucu tarım arazilerinin zarar gördüğü ifade edildi. Yaşanan dolu afetinin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından bilgilendirme ve hasar tespit çalışması başlatıldığı kaydedildi.
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