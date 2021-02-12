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Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin’de yakalandı
Antalya’da işlediği dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı.
MERSİN 12.02.2021, 15:01
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Antalya’da işlediği dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, Antalya’da işlediği suçlardan dolayı hakkında ’dolandırıcılık’ suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulanan ve halen firari olarak aranan şüphelinin, merkez Toroslar ilçesindeki Kayrakkeşlik Mahallesi’nde bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine teslim edildi.