Dokgöz’ün ’Karikatürlerle çocuk hakları sözleşmesi’ kitabı yayınlandı
KARİKATÜRİST VE ADLİ TIP UZMANI BİR AKADEMİSYEN OLAN PROF.DR. HALİS DOKGÖZ’ÜN 'KARİKATÜRLERLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ' KİTABI YAYINLANDI. TAMAMI RENKLİ OLAN KİTAP 116 SAYFADAN OLUŞUYOR.
Karikatürist ve adli tıp uzmanı bir akademisyen olan Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün ’Karikatürlerle çocuk hakları sözleşmesi’ kitabı yayınlandı. Tamamı renkli olan kitap 116 sayfadan oluşuyor.
Dokgöz, kitabın hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin çocuk hakları sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlatıldığını belirterek, daha önceden çocuk haklarını içeren karikatürlerin Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir gibi illerde izleyicilerle buluştuğunu söyledi.
Çocuk hakları konusunda bir başvuru ve referans kitabı niteliğindeki çalışma, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Akademisyen Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Daha önceden ’Güneşin Girmediği Yere’, ’Çizgisel’ ve ’Metafor’ adında 3 karikatür kitabı ve 2019 yılında yayınlanan Türkiye’nin adli tıp ve adli bilimler alanında textbook niteliğindeki referans kitabı ’Adli Tıp & Adli Bilimler’ ile uluslararası indekslerce taranan ’Adli Tıp Bülteni’ dergisinin editörlüğünü yürüten Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün bu karikatürler ile akademik çalışmalarını birleştirdiği farklı anlayışta bir kitap olarak öne çıkıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
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