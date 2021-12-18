Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.