Diz ağrılarına robotik çözüm

Çukurova bölgesinde ve Mersin’de robotik cerrahiyi ilk kez uygulayacak olan Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, “Geleneksel yöntemle yüzde 60 olan diz protezi ameliyatını robotik cerrahi ile yüzde 95’e çıkarıyoruz. Hastalarımızda olan memnuniyetsizliği robotik cerrahiyle ortadan kaldırıyoruz” dedi.

60 yaş üstü çok sayıda insan, diz ağrıları, kalça ağrıları, yürüme, diz çökme sorunları yaşıyor. Kalça veya diz protezinden başka seçenek olmaması durumunda ameliyatlardaki hata payı ve ameliyat sonrası zorlu süreç büyük önem kazanıyor. Dünyada diz ve kalça ameliyatlarında gelinen en ileri noktayı ifade eden robotik cerrahi, hata payını minimuma indirirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecini de daha kısa, daha ağrısız ve daha kaliteli hale getiriyor. Çukurova bölgesinde ve Mersin’de tek olma özelliğini taşıyan robotik cerrahi, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde Op. Dr. Fatih Kemal Doğan tarafından hastalara anlatılıyor.

Robotik cerrahi hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, “60 yaş üzerinde diz ağrısı çeken, başka hiçbir tedaviye yanıt vermeyen ileri düzey kireçlenmesi olan hastalarımıza diz protezi yapıyoruz. Bu diz protezi 50 yıldır yapılıyor. Bu hastalarda yüzde 40-50 oranında bir memnuniyetsizlik var. Buradan yola çıkarak daha ağrısız, başarı oranı yüksek donanım ve yazılım içeren bir Ar-Ge yapılıyor. Buna da robotik diz protezi diyorlar. Bizde yaklaşık 2016 yılından bu yana bu ameliyat yapılıyor. Kahyan Turan hocam bu işin öncüsü. Türkiye’de ondan eğitim aldım. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu ameliyatlar yapılıyor. Bizde Mersin’de ilk olarak yapacağız" diye konuştu.

"İşlem 2 saat sürüyor"

Ameliyatın 2 saat sürdüğünü söyleyen Op.Dr.Fatih Kemal Doğan, “Tedavi öncesinde tomografi çekimi gerekmiyor. Tomografi çekilmediği için hastalarımıza ek olarak radyasyon vermemiş oluyoruz. İşlemimiz 2 saat sürüyor. 1.5 saatte ameliyat yapıyoruz. Yarım saatte ise robotu kuruyoruz. Robotun geleneksel tedavilere göre avantajı daha az bir kesi giriyoruz. Dizin hem altına hem de üzerine kroplar yerleştiriyoruz. Ayak bileğinden ve kalçadan vermiş olduğumuz sinyallerle robota gönderiyoruz. Robot bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar bize bir simülasyon çıkarıyor. Dizlik çıkarıyor. Buna göre hastaya en uygun, en ideal şekilde yerleştirilmesi sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Başarı yüzde 95

Robotik cerrahide başarının yüzde 95 olduğunun altını çizen Doğan, şöyle devam etti; "Normalde yüzde 60-70 olan başarı, robotik cerrahi ile yüzde 95’e çıkıyor. Bizim hastalarımızda genelde yüzde 30-40’lık memnuniyetsizliği bildikleri için bu ameliyatı olmayı çekiniyorlar. Çok ciddi bir ön yargıları var. Bizde robotik cerrahi ile bu önyargıyı kırmaya çalışıyoruz. Hastalarımız yavaş yavaş ikna olmaya başlıyorlar. Mersin’de yeni yeni anlatıyoruz. Hastalarımızı bir gün öncesinden yatırıyoruz. Sonra anestezi, şeker, tansiyonuna bakıyoruz. Hastamızı ameliyata alıyoruz. Ardından 2 gün hastanede kalıyor.”