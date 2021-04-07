Diyetisyen Kinaş: “Beslenmeyi düzenlemek için küçük değişiklikler yeterli”

2,5 litre su, sebze-meyve ve lifli gıda tüketimi önemli” dedi.

Büyükşehir Belediyesi diyetisyeni Kinaş, ‘7 Nisan Dünya Sağlık Günü’ kapsamında sağlıklı bir yaşam için vatandaşlara önerilerde bulundu. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Polikliniğinde görev yapan Diyetisyen Kinaş, “Amacımız, insanlara sağlıklı beslenme eğitimi vermek ve bunun yanında kilo kontrolünü sağlamak. Obezite, özellikle son yıllarda Türkiye’de ciddi oranda artış göstermiştir. Artmış yağ kütlesi, hareketsizlik, eklem ağrıları, uyku apnesi gibi semptomların yanı sıra da birçok hastalıkla ilişkilidir. Bunlar tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, polikistik over sendromu ve en önemlisi de kanserdir. Kanserin vücut kitle indeksimizle beraber korele bir şekilde ilerlediği görülmüştür” diye konuştu.

“Kişinin beslenmesini düzenleyebilmesi için küçük değişiklikler yapması yeterli”

Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite ve sporun yanında beslenmenin de çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kinaş, “Kişinin beslenmesini düzenleyebilmesi için hayatında küçük değişiklikler yapması yeterlidir. Bunun için günlük 2-2,5 litre su tüketmeye, lifli gıdalar tüketmeye ve sebze-meyve tüketimini artırmaya dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.

Kinaş, kişinin günlük alacağı enerji ve kalori miktarını düzenli bir şekilde ayarlaması ve bunun yanında da su tüketimine dikkat etmesi gerektiğin belirterek, “Özellikle haftada 2 gün kuru baklagil ve lif oranı yüksek gıdalarla beslenmemiz gerekir. Bunlardan en önemlileri dengeli porsiyonlar oluşturmak, lifli gıdaları öğünlerimize eklemek, günlük su tüketimimizi arttırmak ve sebze-meyveleri öğünlerimize eklemektir. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde herkese sağlıklar diliyorum” dedi.