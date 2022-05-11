banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Bill Gates korona virüse yakalandı
Bill Gates korona virüse yakalandı
Benzin fiyatları zamdan sonra rekor fiyatta!
Benzin fiyatları zamdan sonra rekor fiyatta!

Diş tedavisinde dikişsiz implant dönemi

Diş kayıpları sorununda sıkça kullanılan bir yöntem olan implant uygulamasında, bazı hastalar için yaşanabilecek sorunların, ’dijital planlama’ yöntemi ile dikişsiz implant uygulaması ile çözülebileceği bildirildi.

MERSİN 11.05.2022, 10:06
Diş tedavisinde dikişsiz implant dönemi

Diş kayıpları sorununda sıkça kullanılan bir yöntem olan implant uygulamasında, bazı hastalar için yaşanabilecek sorunların, ’dijital planlama’ yöntemi ile dikişsiz implant uygulaması ile çözülebileceği bildirildi.

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi DT. Veysel Çeçen, dikiş olmadan sağlıklı dişlere sahip olabilmek için yeni nesil dikişsiz dijital implant tekniği ile daha basit ve rahat bir tedavinin mümkün olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle şeker hastalarında, kanama problemi olan kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında, enfeksiyona yatkın ve direnci düşük olan bireyler ile belirli seviyedeki kanser hastalarında, ileri derecede böbrek ve karaciğer problemi olanlarda, ağrı eşiği düşük, antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı esnasında mide-bağırsak rahatsızlığı çeken hastalarda ve geçmişte diş hekimliği korkusu nedeniyle psikotravma yaşamış olan hastalarda kullanılabileceğini belirten Çeçen, "Dikişsiz implant yöntemi ile implant ameliyatı, ameliyat olmaktan çıkmış basit bir işlem haline gelmiştir" dedi.

Dijital planlama ile uygulanan dikişsiz implantlar hakkında bilgiler veren Çeçen, şöyle devam etti; "İmplanlatlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, fonksiyonel alternatif tedavi şeklidir. İmplant tedavisinin klinik ortamlarında yapılması, hastanın sağlığı için son derece önemlidir. Eğer ‘cerrahi operasyonlardan endişe duyuyorum’ diyorsanız, uygulama lokal anestezi kullanılarak yapılabiliyor. Anestezi işleminden sonra cerrahi operasyonla diş eti açılarak çene kemiği ortaya çıkarılıyor. Çene kemiğine öncelikle küçük çaplı rehber deliği açılıyor, ardından da rehber delik yavaşça genişletilerek implantın yerleştirileceği forma uygun hale getiriliyor. Çene kemiğindeki deliğin aşamalı olarak genişletilmesi sayesinde kemik üzerinde oluşacak travmatik etki de azaltılmış oluyor. Çene kemiğinde açılan boşluğa implant vidalanarak yerleştiriliyor. İmplant vidasının yerleştirilmesinden implantın kemikleşmesi ve implant yapılan bölgenin iyileşmesine kadar beklenileceği için implantın üzerine koruyucu bir kapak vida yerleştiriliyor. Birkaç ay sonra, koruyucu vida çıkartılarak implantın üzerine geçici bir kuron yerleştiriliyor. Geçici kuron, dişetinin doğal olarak kendini şekillendirebildiği ve etrafında büyüyebildiği bir şablon olarak görev yapıyor. Dişeti şekillendikten sonra geçici kuron, kalıcı kuronla değiştirilerek tedavi tamamlanıyor."

Dijital planlama nedir?

Diş tedavisinde uygulanan dijital planlama hakkında da bilgi veren Çeçen, "Dijital planlama, bilgisayarlı tomografi çekilip implantın yerleştirileceği bölgenin sanal ortamda belirlenmesi işlemidir. Sanal ortamda implantların yerleştirilmesinin belirlenmesinin ardından implant hastanın ağzına cerrahi operasyonla yerleştiriliyor. İmplantların yerleştirileceği bölgenin sanal ortamda belirlenerek hasta ağzına yerleştirildiği için hata payı ortadan kalkıyor. Herhangi bir hata ya da kaymanın yaşanmadığı bu yöntem sayesinde imkansız denilen bölgelere dahi implantın yapılması avantajı sağlanıyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
17°
açık