Diş kaybında ’all on four’ ile etkili çözüm

Tüm dişlerini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan hastalar için ’all on four’ implant tedavisinin, son derece etkili bir çözüm sunduğu bildirildi.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, 4’lü implant tedavisi ’all on four’ ile ilgili önemli bilgiler verdi. Tüm dişlerin eksikliğinin, konuşmadan çiğnemeye, tat almadan kozmetik görünüme kadar gündelik hayatı etkileyen pek çok olumsuz etkiye sahip olduğunu belirten Şimşek, "Buna ek olarak diş eksikliğine bağlı olarak çene kemiği de giderek zayıflamaktadır. Tüm dişlerini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan hastaların tüm dişleri yerine implant tedavisi uygulamak, gerek maliyet gerekse tedavi sürecinin uzunluğu açısından oldukça güçtür. Buna karşılık ’all on four’ implant tedavisi, bu noktada tüm dişlerini kaybeden hastalara son derece etkili bir çözüm sunmaktadır" dedi.

’All on four’ implant tedavisinde tüm dişler için ayrı ayrı implant yerleştirmek yerine çene kemiğinin dört farklı noktasına implant yerleştirildiğini söyleyen Şimşek, "Bu sayede implant kökleri üzerine eklenecek protez dişlerin sabitlenmesi sağlanır. İmplant köklerinin ikisi ön tarafta ikisi de arka tarafta bulunur. Son derece hızlı bir yöntem olan ’all on four’ implant tedavisiyle kısa sürede başarılı sonuçlar almak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Şimşek, ’all on four’ implant tekniği sırasında uygulanan aşamalar ise şu şekilde sıraladı; "İlk aşamada tıpkı geleneksel implant tedavisinde olduğu gibi doktor tedavisi bulunur. Bu aşamada all on four implant tekniği için hastanın ağız ve çene yapısı radyolojik görüntülemeler yardımıyla çıkarılır. Eğer hastanın ağzında hala az sayıda diş varsa all on four implant tedavisine geçmeden önce bu dişler lokal anestezi altında çıkarılır. Çekilen dişlerin all four implant tekniği için yerleştirilecek köklerin konumuyla uyumlu olması halinde implantları hemen yerleştirmek mümkündür. Hastanın diş ölçüleri alınarak buna uygun protez dişler yapıldıysa implantın uygulanmasının ardından protezler de yerleştirilebilir. Bu anlamda all on 4 implant tekniği hastalara son derece pratik bir uygulama vadetmektedir.

Buna karşılık implant, çekim sırasında yerleştirilmediyse protezlere geçmeden önce 3 ay beklemek gerekir. Bu süreçte hastaya geçici protez uygulanabilir. All on four tedavisinin başarıyla sonuçlandığından emin olmak için 3. ve 6. aylarda rutin kontrollerinizi aksatmamanız önemlidir. Sanıldığının aksine all on four implant tekniği diğer implant tedavilerinden daha uzun ya da daha zorlu bir süreç değildir. Tüm dişler yerine çene kemiğinin sadece 4 noktasına implant uygulandığı için iyileşme süreci kolaydır."

’All on four implant tekniği kimlere yapılır?"

Tedavinin hangi durumlarda, hangi hastalara uygulanması gerektiği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşek, "Sıklıkla merak edilen konulardan biri de ’all on four’ tekniği ile uygulanan tedaviden kimlerin faydalanabildiği oluyor. Öncelikle tüm dişlerini kaybetmiş olan hastaların bu tedaviden istifade edebildiğini belirtelim. Bununla birlikte dişlerinin büyük bölümünü kaybetmiş olan ve kalan dişlerin de mutlaka çekilmesi gerektiğinde protez diş uygulaması bu teknikle gerçekleştirilebilir. Ancak elbette tedavi öncesinde kalan dişlerin çekimi gereklidir. Özellikle alt ve üst çenenin arka kısmında kemik kaybının yüksek olduğu hastalarsa bu tedavinin önerildiği bilgisini de aktaralım. Hastaların aynı gün protez dişleri kullanmaya başlıyor olması çok önemlidir. Bu sayede konuşma ve beslenme sorunu yaşanmasının önüne geçilebiliyor ve kemik kaybı olan hastalar da gönül rahatlığı ile protez diş uygulamasından faydalanabiliyor. Tedavi öncesinde yapılan muayenede diş eti rahatsızlıkları gibi çeşitli sorunlar tespit edilirse, öncelikle bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi uygulanır. Diş hekiminize danışmanız durumunda bu tedavinin sizin için uygun olup olmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz" diye konuştu.