Diş estetiğinde yaprak porselen talebi arttı

Estetik ve fonksiyonel diş hekimliği uygulamaları arasında en çok göze çarpan uygulama ’yaprak porselenler’, diğer bir deyişle ’lamina diş tedavisi’, gülüş tasarımında en çok tercih edilen yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Diş dizilimindeki ufak eğrilikleri, lekeli ve sararmış diş görünümünü ortadan kaldırmada ve gülüş dizaynı uygulamalarında etkili sonuçlar veren lamina dişler, her yaş grubuna uygulanabilmesiyle yoğun talep görüyor. Diş Hekimi İbrahim Özdemir, yaprak porselen uygulamalarının her zaman ilgi gördüğünü ve kusursuz çözümler sunduğunu, özellikle pandemi sonrasında bu talebin arttığını söyledi. Özdemir, “Dış görünüşü doğrudan etkileyen ve ifadeyi belirleyen dişler, yaprak porselenler ile birkaç seans içinde kusursuz görünmeye başlıyor. Pandemide maske takmaya alışan insanlar, maske uygulaması kalktıktan sonra gülüşleri ile ilgili daha endişeli bir tavır almaya başladı. Bu süreçte dişlerindeki problemlerden rahatsızlık duyanlar, lamina dişlerle estetiği sağlama konusunda talebini artırdı” dedi.

“Yaprak porselen 10 yılı aşan kullanım ömrüne sahip”

Lamina diş yaptırmak isteyenlere detaylı muayene uyguladıklarını belirten Özdemir, “Ön dişlerdeki hafif çapraşıklar, kalıcı diş lekeleri ve renk değişimleri, yoğun çatlaklar ve diş eti seviyesiyle alakalı düzensiz görünümü lamina diş tasarımıyla hem düzeltiliyor hem de dişler kusursuz bir görünüme kavuşuyor” diye konuştu.

Ön dişlerdeki istenmeyen görünümler için yaprak porselenlerin ideal bir tedavi sunduğunu vurgulayan Özdemir, “Yaprak porselenler, estetik ve sağlıklı sonuçlar sunan bir tedavi yaklaşımı. Hastalar ağız ve diş bakımını sürdürdüğü sürece, yaprak porselenler 10 yılı aşkın süreyle ilk günkü kalitesiyle kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Dişlere zarar veren bir işlem olmadığı için ilgi yoğun”

Gülüş tasarımında yaprak porselen uygulamasıyla başarılı sonuçlar aldıklarına değinen Uzman Diş Hekimi İbrahim Özdemir, şöyle devam etti; "Yaprak porselen orijinal dişlere zarar vermiyor, uygulama esnasında dişlere minimum seviyede müdahale ediyor, dişleri koruyor. Aralıklı, çapraşık ve sararmış dişler zarar görmeden parlak görünüme kavuşuyor. Bu yüzden hastalar ’dişlerim zarar görecek’ endişesiyle değil, memnun edici sonuçlar alacağından emin şekilde bize geliyor.”

Gülüş tasarımında yaprak porselen uygulamasıyla başarılı sonuçlar aldıklarına değinen Özdemir, “Yaprak porselenlerle doğal dişlere uygulama esnasında minimum seviyede müdahale ediyor, dişleri koruyoruz. Aralıklı, çapraşık ve sararmış dişlerin formunu en az müdahale ile estetik bir görünüme kavuşturmuş oluyoruz. Bu yüzden hastalar dişlerinin zarar göreceği endişesiyle değil memnun edici sonuçlar alacağından emin şekilde bizlere müracaat ediyor" dedi.

Hızlı ve net çözüm sunması cezbediyor

Yaprak porselen uygulamasının, uzun süreçler için yapılacak en iyi seçenek olduğunu belirten Özdemir, hastaların bu konuda endişe yaşamadığına vurgu yaptı. Özdemir, lamina diş tedavisinin, önce hızlı ve net sonuç vermesi sonra ise hastaların beklentilerine hitap etmesi açısından cezbedici çözümler sunduğunu sözlerine ekledi.