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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu taklan atarak devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.
MERSİN 27.07.2022, 09:54
Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu taklan atarak devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.P.’nin (68) kullandığı 33 NB 688 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç takla atarak devrildi.
Kazada sürücü İ.P. ve yanındaki yolcu olan eşi Z.P. (67) hafif yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.