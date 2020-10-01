Dilan Polat Ataşehir’de kadınlar HydraFacial’la güzelleşiyor

Dilan Polat Ataşehir Güzellik Merkezi’nin sahibi Dilan Polat, uzman ellerde yapılan HydraFacial cilt bakım yöntemi ile harika sonuçlar ortaya çıktığını, dolayısı ile kadınların bu yönteme büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Türkiye genelinde açtığı 10 ayrı merkezle dikkatleri üzerine çeken ünlü güzellik uzmanı Dilan Polat, merkezlerine gelen kadınların cilt bakımında ağırlıklı olarak HydraFacial yöntemini tercih ettiğini söyledi.

HydraFacial bakımının çok fazla merak ve ilgi uyandırdığını dile getiren Polat, “Biz bu bakım ile ciltte yer alan gözenekleri açılmasını sağlıyoruz. Tıkalı olan gözenekleri açıyoruz ve bu sayede cilt ihtiyacı olan nemi hapsetmeye başlıyor. Bunun yanında cildi, çeşitli vitaminlerle de destekliyoruz” dedi. Uygulamanın bütün cilt tiplerine uygun olduğunu söyleyen Polat, “Uygulama sayesinde, cildin yağ dengesi düzene giriyor. Ciltte bulunan siyah nokta ve akneler ise el sürmeden yaptığımız vakum uygulaması ile yok oluyor” şeklinde konuştu.

HydraFacial cilt bakımının faydaları

HydraFacial cilt bakımını nasıl yaptıklarını da anlatan Polat,” Öncelikle cildi derin bir şekilde temizliyoruz. Ardından vakum sistemi ile temizlediğimiz cilde salisilik asit içeren bir bakım yapıyoruz” dedi. “Bakımdan sonra cildinizin daha parlak, canlı, ışıltılı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz” diyen Polat, “HydraFacial ile cildin anti aging özelliği kazanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

En etkili sonucun 3 ile 6 hafta arasında alındığını vurgulayan Polat,”Gözle görülür sonuçları hemen almaya başlıyoruz ama bizim için önemli olan kalıcılık.Herkesin cilt tipi farklı. Bu nedenle buradan bir zaman dilimi belirtmem doğru olmaz. Kişiler, bir uzmana danışarak, cilt tiplerine en uygun seans sayısını öğrenebilirler” dedi.

Dilan Polat Ataşehir Güzellik Merkezi başta olmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgesinde güzellik merkezlerine sahip olduğunu hatırlatan Polat, ”Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Gaziantep ve Samsun’da yer alan güzellik stüdyolarına gönül rahatlığı ile başvurabilir ve danışabilirler. Aynı şey Almanya ve Hollanda şubelerimiz için de geçerli. Danışanlarımız hangi şubemize giderlerse gitsinler, aynı standartta, ilgili ve deneyimli uzman kadromuzdan hizmet alacaklardır” ifadelerini kullandı.