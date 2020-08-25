’Dijital liderler Mersin’de Projesi’ sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, 36 kurum ve kuruluşun işbirliğinde gerçekleştirilen ’Dijital liderler Mersin’de projesi’, uluslararası arenada başarılı çalışmalarıyla tanınan isimleri Mersin iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor.

’İş hayatı ve sektörlerin geleceği’ konusunun konuşulduğu çevrimiçi programın konuğu Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü, öğretim görevlisi ve iş insanı Tal Garih olurken, dijital dönüşüm stratejisti, akademisyen ve yazar Ergi Şener’in moderatörlüğündeki programa iş dünyasından birçok kişi katıldı.

“Büyükşehir Belediyesinin projesi, ‘biz olmanın, takım olmanın’ en güzel örneklerinden”

Garih, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeyi 36 kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde yürütüyor olmasının, ’biz olmanın, takım olmanın’ en güzel örneklerinden birini sergilediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Hayatın anlamına baktığımızda teknoloji bir araç. Amaç ise beraber daha güzel bir dünya oluşturmak. Bugün dünyanın içinde bulunduğu dönem, salgın ile iyileşme arasında. Bugün daha mobiliz, daha üretkeniz. İş hayatına baktığımızda dijital platformlar, açık yetenek paylaşım ekonomileri, serbest çalışma modelleri gibi birçok değişimi yaşıyoruz. 2030 öngörülerine baktığımızda mevcut işlerin yüzde 50’si otomatizme edilmek suretiyle çalışanların yüzde 30’unun açıkta kalabileceği belirtiliyor. Gelecekte gerçek zamanlı veri temini, nitelikli insan yetiştirmek, yetenek yönetimi, ekip kültürü, şirket kültürü, işbirliği kültürü, hiyerarşik yapı yerine ağ yönetimi, çevik yönetim, şeffaflık, kar değil amaca odaklanma, ödüllendirme yerine cesaretlendirme, yeni normalin en önemli argümanları olacak.”

“Diğer belediyelere öncülük edecek”

Dijital dönüşüm stratejisti, akademisyen ve yazar Ergi Şener, dijitalleşme konusunda birçok belediye ile çalışma yaptıklarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin 2019 Kasım döneminde gerçekleştirdiği, ’İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi’ ve çevrimiçi ortamda yürüttüğü, ’Dijital liderler Mersin’de projesi’nin profesyonel çıktılarıyla diğer belediyelere de öncülük edeceğine inandığını belirtti. Şener, Covid 19 sürecinde zorunluluktan kullanılmaya başlanan uygulama ve servislerin dikkatli analiz edilmesi gerektiğini belirterek, “Dijitalleşme bütün iş süreçlerine, işletmelerin DNA’sına adapte etmemiz gereken bir kavram. Dijital dönüşüm, inovasyonu ve müşteri deneyimini de içeriyor. Sadece dijital bir teknolojiyi kullanmak dijital dönüşüm değildir, tam anlamıyla dijital dönüşümden yararlanmak için firmanın bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Yani dijital dönüşümü bir kültür olarak ele almamız gerekiyor. Bu dönem her kişinin, her firmanın ’B’ planının olması gerektiği bir dönem, bu da dijital proje seçimi ve yönetimine yönelik bir sistematiğin uygulanmasını gerektiriyor” ifadelerine yer verdi.

“İşbirliği kültürü, Mersin’e olan ilgiyi de arttırıyor”

Büyükşehir Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kurulan Kariyer Merkezi’nin üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları, kamusal kuruluşlar gibi paydaşları ile oluşturduğu işbirliği kültürü ve yeni döneme yönelik farkındalık çalışmalarının, ’yeni normal’ olarak adlandırılan bu döneme adaptasyon açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek, “Sadece şirketler açısından değil, kentlerin de ‘ben değil, biz’ mantığı ile yönetilmesi, kentleri geleceğe taşıyacaktır” dedi.