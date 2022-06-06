Dijital Akademi Projesinin ilk programına başvurular sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde “Dijital Akademi” projesini başlattı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek ilk program olan “Dijital Merdiven” programına 18-30 yaş arasındaki katılımcılar için başvurular sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde başlatılan ve yıl boyu sürecek olan “Dijital Akademi” projesinin “Dijital Merdiven” adını taşıyan ilk programı için başvurular devam ediyor.

“Dijital Akademi” projesinin ‘Dijital Merdiven’ adını taşıyan Dijital Beceri Geliştirme Programı, 13 Haziran’da başlayıp 29 Temmuz’a kadar merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesinde yer alan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi binasında sürecek. Program çerçevesinde 18-30 yaş aralığındaki gençler 6 başlıkta eğitim alacak.

“Haziran ayında başlayacak, Temmuz sonuna kadar devam edecek”

Dijital Akademi projesi hakkında bilgi veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde görevli Sosyolog Sinem Turan, “Dijital Akademi ile dijitalleşen dünyada toplumsal ve sektörel ihtiyaçları gözeterek, gençlerin dijitalleşme süreçlerine olan ilgilerini ve tecrübelerini artırmak üzere birtakım eğitimler programladık” dedi.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek programlarla ilgili bilgi veren Turan, “Bunlardan ilkini Dijital Merdiven başlığı altında dijital becerilerin geliştirilmesi üzerine programladık. Bu çalışmalarımız ilk etapta haziran ayında başlayacak, temmuz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

“Başvurularımız devam ediyor”

Dijital Merdiven programının içeriğine dair bilgiler de paylaşan Turan, “Bu çalışmayla beraber 18-30 yaş arası Mersin’de ikamet eden gençlerin birçok alanda eğitim almaları planlanmaktadır. Girişimciler için finansal okuryazarlık, Facebook Business Manager ile reklam ve pazarlama üzerine, CCNAv7 ve Python’la beraber kodlama ve geliştirme üzerine birçok eğitimimiz olacak. Başvurularımız devam ediyor. Gençlerimiz web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan detayları takip edebilirler” ifadelerini kullandı.

Başvuru formu, mtso.org.tr adresinin “E-Bülten” sekmesindeki “Dijital Merdiven-Dijital Beceri Geliştirme Programı” başlıklı linkinde yer alıyor.