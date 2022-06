Dijital Akademi projesinde 2 kurs tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nin (MERCEK) Dijital Akademi projesi çerçevesinde ‘Dijital Beceri Geliştirme Programı’ olarak başlattığı ilk 2 kurs tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görevli sosyolog ve MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Sorumlusu Sinem Turan, birçok kurumun desteğiyle bir takım eğitimleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Bunlardan ilk 2’sini tamamladık. Diğer eğitimlerimizin başvuruları devam etmekte olup, Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerimiz gayet iyi geçti. Çok kısa bir sürede çok güzel, değerli katılımcılarımız oldu. Alanlarında ilerlemek, uzmanlaşmak, deneyim ve tecrübe kazanmak üzere buradaydılar" dedi.

Eğitimci Süheyla Taylan, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bir fikri olan, bu fikirleri hayata geçirmek isteyen ve yaptıkları işi de daha iyi yapmak isteyen gençlerle bizi buluşturdu. Verdiğimiz eğitim içeriklerinden çok memnun kaldıklarını söylediler. Bunun sadece girişimci olarak değil; kişisel gelişimleri anlamında da ufuklarını açabilmek, vizyonlarını, bakış açılarını genişletmek anlamında da kendilerine çok büyük destek sağladığından bahsettiler. Bu da tabi bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Eğitmen Umur Gökhan Çiçek de 3 günlük bir program çerçevesinde 4 ana başlıkta çalıştıklarını vurgulayarak, "İlk gün dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri hakkında biraz bilgilendik. Devamında dijital pazarlamaya giriş eğitimi gerçekleştirdik. İkinci gün A’dan Z’ye bir facebook ve instagram kampanyasının oluşturulması aşamalarını arkadaşlarla birlikte atölye şeklinde gerçekleştirdik. Eğitimin son gününde de iyi bir e-ticaret sitesi kurmak için gerekliliklerin ne olduğu ve bunların nasıl yapılacağını detaylı şekilde çalışmış olduk. Buradaki katılımcı yapısı genellikle henüz girişimci olmayan, girişimciliğe hazırlanan adaylardan oluşuyordu. Eğitim gayet verimliydi. 3 gün boyunca yaklaşık 18 saatlik bir atölye gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Eğitime Erdemli’den katılan Raziye Gürsoy ise Mersin’de böyle bir eğitim aldıkları için mutlu olduklarının kaydederek, "Girişimciliğin desteklenmesi, bugüne kadar geldiğimiz noktada tarımın azaldığı noktada çok önemli. Çünkü şu an her şey dijital, her şey sosyal medyada. Sosyal medyayı, dijitalleşmeyi takip etmek, geleceğin mesleklerini öğrenebilmek adına benim ufkumu açtı diyebilirim” ifadelerini kullandı.