Depremzedelerin temiz su ihtiyacı karşılanıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, depremin olduğu ilk günden itibaren seferberlik halinde afetin yaralarını sarmaya çalışırken, Kırıkhan’da depremzede vatandaşlara temiz su temin ediyor, yeraltı içme suyu hatlarını da yeniliyor.

Deprem felaketi ile birlikte bölgede en çok ortaya çıkan ihtiyaçlardan birisi de temiz içme suyu temininde yaşanan sıkıntı oldu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine, onlarca iş makinesi ve arama-kurtarma faaliyetine katılacak personelin yanı sıra, bölgede yaşayan vatandaşların hem içme suyu hem de temizlik ve hijyen amaçlı su ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok personel ile 2 arazöz görevlendirildi.

Depremzedelere temiz içme suyu ulaştırılıyor

Hemen bölgeye hareket eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, depremden etkilenen yerlerden biri olan Hatay Kırıkhan’da, depremin ilk gününden itibaren arazözler yardımıyla depremzede vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmaya devam ediyor. Görevli ekipler, Kırıkhan ilçesine kurulan sahra hastanesinin yanı sıra, çadırlarda barınan binlerce afet mağduru vatandaşa da ulaşarak içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yollardaki molozlar alınıyor, seyyar tuvaletler dağıtılıyor, çöpler toplanıyor

Fen işlerine bağlı ekipler de bir yandan Kırıkhan’da yollardaki moloz ve atıkları kaldırıp cadde ve sokakları trafiğe açıyor, sarsıntılarda zarar gören yeraltı içme suyu hattını yenileme çalışması yapıyor. AFAD’ın, Kırıkhan’da kurduğu çadır kentte fosseptik çukuru kazan ve ihtiyaç duyan bölgelere seyyar tuvaletler taşıyan ekipler, alt temel malzeme nakli ve yol düzenlemesi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de kamyonlar yardımıyla bölgeden her gün tonlarca çöpü toplayıp ilçeden çıkarıyor.