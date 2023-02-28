Depremzede çocuklar oyunla moral buluyor

Mersin Akdeniz Belediyesi, depremin küçük ruhlarında oluşturduğu travmanın izlerini silmek amacıyla, deprem mağduru çocuklar yararına etkinlik düzenlemeye, onlara moral verip depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde Seyfi Ali Türkoğlu - Şafak Erdur Spor Tesisinde, deprem mağduru çocukların katılımıyla futbol idmanı, penaltı atışı ve mendil kapmaca gibi oyunlarla küçüklere moral verildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da çocukların oyunlarına eşlik etti. Afetzede ailelerle de sohbet edip dertleşen Başkan Gültak, talepleri olup olmadığını sordu, dile getirilen isteklerin yerine getirilmesi için görevli personele talimat verdi.

"Yaralarımızı birlikte ve hızla sarmaya devam edeceğiz"

Depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını kaydeden Başkan Gültak, "Depremin yaralarını hep birlikte ve hızla sarmaya, çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Akdeniz Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Geçen hafta çocuklarımızı at binme etkinliğine götürdük. Bu gün de tesisimizde futbol, basketbol ve tenis parkurları oluşturduk. Bir yandan ilçemize gelen depremzede ailelerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor, ailelerimize günde 3 öğün yemek ulaştırıyoruz. Kültürel ve sosyal faaliyetler de düzenleyip afet mağduru ailelerimiz ve çocuklarımızı yaşadıkları travmadan uzaklaştırmaya, hayata yeniden tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Akdeniz sınırlarında barınan depremzede aileler için Giysi Marketi hizmete açan Akdeniz Belediyesi, küçük çocuklar için de uzman psikologlar eşliğinde etkinlik düzenledi. Depremzedelere giysi yardımı yapılan çadırların yanına, afetten etkilenen çocuklar için açılan bölümde, belediyenin uzman psikologları ve gösteri gruplarının katılımıyla yüz boyama etkinliği yapıldı, oyuncaklar dağıtıldı, oyunlar oynandı. Çadırda ağırlanan minikler, yaşıtlarıyla keyifli ve eğlenceli zaman geçirdi.