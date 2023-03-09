Deprem mobilya sektörünü de etkiledi, üretim ve ihracat için reçete hazırlandı

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, deprem etkisiyle düşüşe geçerek, yüzde 7 azalışla 578,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Deprem bölgelerinde üretimleri olan AKAMİB depremden daha fazla etkilenerek yüzde 28,3 azalışla 54,6 milyon ihracat yaptı.

Deprem bölgesine çok yakın olduklarını, özellikle mobilyada önemli üreticiler olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi şehirlerdeki tablonun olumsuz olduğunu dile getiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Önceliğimiz depremzedelerin ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması. TİM öncülüğünde, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler ve prefabrik konutlar oluşturuyoruz. Bu konutların mobilyalarını da üstleniyoruz. Depremin maliyeti oldukça fazla olacak. Bunun için her zamankinden daha fazla çalışmamız ve ihracat yapmamız gerekecek. Sektör olarak kenetlendik. Bir yandan yardımlarımıza devam ederken diğer yandan üretimimizi ayağa kaldıracak ve ihracatımızı artırarak ülke ekonomimize destek olacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’nin şubat ayı ihracatı olumsuz etkilenerek yüzde 6,4 düşüşle 18,6 milyar dolar oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de yaşanan olaylardan olumsuz etkilenerek yüzde 7 azalışla 578 milyon 786 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatı 2023 yılı Ocak - Şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine yılına kıyasla yüzde 2,1 oranında artış göstererek 1 milyar 204 milyon 675 bin dolara yükseldi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin de (AKAMİB) şubat ayı ihracatı özellikle deprem bölgelerinde üretim yapan firmaların yaşadığı olumsuzluklar neticesinde önemli ölçüde etkilendi. AKAMİB’in ihracatı bu ayda yüzde 28,3 oranında azalış göstererek, 54 milyon 561 bin dolar oldu. Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 14,5 azalış ile 122 milyon 378 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Önceliğimiz depremzedelerin barınma sorunu

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü açısından 2022 yılının verimli geçtiğini ve yeni yıla da iyi başladıklarını belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, ancak yaşanan depremlerin tüm Türkiye gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Yaşanan felaketin büyük boyutta olduğunu kaydeden Kılıçer, şöyle devam etti:

“Deprem bölgesine çok yakınız. Özellikle mobilyada önemli üreticiler olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi şehirlerimizde istemediğimiz bir tablo ile karşılaştık. Hem bireysel hem AKAMİB hem de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mobilya Sektör Kurulu olarak ilk günden itibaren bölgedeki vatandaşlarımıza yardım etmeye uğraşıyoruz. Önceliğimiz depremzedelerin ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması. TİM öncülüğünde, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler ve prefabrik konutlar oluşturuyoruz. Bu konutların mobilyalarını da sektör olarak üstleniyoruz. Umarım, bir nebze de olsa faydamız olur. Aynı zamanda tersine göçün olmaması için sanayi bölgelerine de konteyner kentler kuruyoruz. Bölge insanına ihtiyacımız var, onların da psikolojilerini düzeltmek için çalışmaya ihtiyaçları olacak. Devletimizden çalışan depremzedeler için ilave destekler talep ediyoruz. TİM’in önerdiği ‘bir maaş bizden bir maaş da devletten’ talebini destekliyoruz. Sektör olarak kenetlendik. Bir yandan yardımlarımıza devam ederken, diğer yandan üretimimizi ayağa kaldıracak ve ihracatımızı artırarak ülke ekonomimize destek olacağız.”

AKAMİB, ABD’ye odaklandı

Depremin ekonomik maliyetinin de 100 milyar dolara yakın olarak tahmin edildiğine değinen Kılıçer, bunun için her zamankinden daha fazla çalışmaları ve ihracat yapmaları gerektiğine dikkat çekti. ABD’nin potansiyelinin çok büyük olduğunu, bu nedenle bu pazara daha fazla yoğunlaştıklarını vurgulayan Kılıçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“18 firmamızla Las Vegas’ta yapılan KBIS 2023 Mutfak ve Banyo Fuarı ziyaret edilirken, eş zamanlı olarak da sektörel ticaret heyeti düzenledik. 63 ABD’li firma ile B2B görüşmeleri yapıldı. Ayrıca Las Vegas Metro Ticaret Odası ile görüşme gerçekleştirdik. Tüm bunların neticesinde önemli ilişkiler ve siparişler sağlandı. Pandemiden bu yana ABD’ye yaptığımız faaliyetleri artırdık. Karşılığını da her ay ihracat rakamlarımızdaki büyüme ile aldık. ABD bizim için öncelikli pazar olmaya devam edecek. Eyalet bazlı çalışmalarla, heyet ve Ur-Ge etkinliklerimizi artıracağız.”

Zirve yine Irak’ın, Rusya üç haneli büyümeye devam etti

Sektörün şubat ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 52,9 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı 32 milyon dolarla İsrail, 30,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 27,6 milyon dolarla Almanya ve 25,8 milyon dolarla İran izledi. Ay genelinde en dikkat çekici artış ise yüzde 102,7 ile Rusya pazarında oldu.

AKAMİB’in Şubat ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Yaklaşık 9 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; 4,7 milyon dolarla Almanya, 2,8 milyon dolarla Fransa, 2,7 milyon dolarla Libya ve 2,4 milyon dolarla ABD takip etti.

İhracatın yüzde 43’ü kağıt-karton ve matbu yayınlar grubundan geldi

Sektörün ihracatında alt grup bazında ilk sırayı kağıt-karton ve matbu yayınlar aldı. 246,1 milyar dolarlık ihracat yapılan ürünü sırasıyla 177,4 milyon dolarla mobilyalar, 100,5 milyon dolarla keresteler-sandık-kafes-palet grubu izledi.

AKAMİB’in şubat ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise mobilyalar grubu 33,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 8,8 milyon dolarla keresteler-sandık-kafes-palet, 7 milyon dolarla kağıt-karton ve matbu yayınlar grubu takip etti.