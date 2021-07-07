‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projes’nin toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Adem Koca’nın da katıldığı toplantıda, atölye başvuru süresinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığı, 4-24 Ekim 2021 tarihleri arasında da e-sınavın gerçekleştirileceği belirtildi.

Sınava ortaokul düzeyinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4. sınıf ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilerle lise düzeyinde 8. sınıf, 9. sınıf ve lise hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler katılacak.

İl Müdürü koca, projenin 3. fazında yer alan Mersin’de, "Mersin Gençlik Merkezi" bünyesindeki atölye hazırlık çalışmalarının eylül ayında sonlanacağını ifade etti.