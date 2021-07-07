banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projes’nin toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

MERSİN 07.07.2021, 12:07
‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projes’nin toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Adem Koca’nın da katıldığı toplantıda, atölye başvuru süresinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığı, 4-24 Ekim 2021 tarihleri arasında da e-sınavın gerçekleştirileceği belirtildi.

Sınava ortaokul düzeyinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4. sınıf ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilerle lise düzeyinde 8. sınıf, 9. sınıf ve lise hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler katılacak.

İl Müdürü koca, projenin 3. fazında yer alan Mersin’de, "Mersin Gençlik Merkezi" bünyesindeki atölye hazırlık çalışmalarının eylül ayında sonlanacağını ifade etti.
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu