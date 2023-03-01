Davultepe Erkek Öğrenci Yurdu 518 depremzedeyi ağırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Davultepe Erkek Öğrenci Yurdunu depremzedelerin konaklayabileceği şekilde düzenlenerek, 518 kişinin misafir edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen depremin ardından Mersin’e yaşanan göçle birlikte depremzedelerin her şartta yanında olduğu belirtildi. Kentte oluşturduğu geçici barınma alanlarında depremzedeleri en iyi şekilde misafir etmeye devam ettiği kaydedilen belediyenin, Davultepe Erkek Öğrenci Yurdu’nu da depremzedelerin konaklayabilecekleri şekilde düzenledi. Toplam 142 tane odası bulunan yurtta her odanın içerisinde bireysel tuvalet ve duşlar yer aldığı, yaklaşık 750 kişilik kapasitesi olduğu aktarıldı. Yurtta şu anda 518 depremzedenin konakladığı ifade edildi.

"Toplamda 142 tane bağımsız odamız var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı ve Davultepe Mahallesindeki Geçici Barınma Alanının Koordinatörü Dr. Kemal Zorlu "Burası daha önce yurt olarak kullanılan bir bina. Toplamda 142 tane bağımsız odamız var ve her odamızın içerisinde bireysel olarak tuvalet ve duş imkanı, sıcak su imkanımız var. Toplam kapasitesi yaklaşık olarak 750 civarında. Şu anda 518 civarında misafirimizi burada ağırlıyoruz. Bu misafirlerimiz içerisinde özellikle hasta, hamile, lohusa döneminde olan ya da özel ihtiyaç duyan bireylerimizi burada barındırıyoruz. Barınma alanının içerisinde yemek ve çay hizmeti verdiğimiz bir yemekhanemiz, çamaşır yıkanması için geniş kapasiteli bir çamaşırhanemiz, sağlık hizmetlerini verdiğimiz bir revir odamız, psikolojik destek sağladığımız bir terapi odamız, çocuklarımız için bir oyun alanımız, bir drama atölyesi, yoga ve masal anlatımlarının gerçekleştirildiği bir alanımız, dış mekanda çocuklar için bir çocuk parkımız, voleybol ve basketbol oynayabilecekleri bir spor sahamız bulunmakta" dedi.

Yurt binasının çatı kısmında 3 tane büyük salonun da yer aldığını belirten Zorlu, "Bunlardan bir tanesi burada kalan yaklaşık olarak 200’e yakın çocuğumuzun eğitim imkanlarının sağlandığı, çalışma ortamının sağlandığı bir çalışma salonumuz, yine burada kalan misafirlerimizin televizyon izlemesi için büyük bir televizyon izleme salonumuz ve bir iki gün içerisinde devreye alınacak olan, üniversite eğitimlerine devam etmek için üniversite öğrencilerimizin eğitim görebilecekleri bir online eğitim salonumuz var" diye konuştu.

"Hızlı bir şekilde gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz alanlar oluşturduk"

Depremin ardından Mersin’de yaşanan nüfus yoğunluğu hakkında da konuşan Zorlu, "Depremden etkilenen illerde zarar gören vatandaşlarımız öncelikli olarak Mersin’e geldiler ve Mersin’e geldiklerinde de burada kalabilecekleri yerlere ihtiyaç vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir şekilde gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz alanlar oluşturduk. Biz gelen vatandaşlarımızın barınma imkanını sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde bu yurdu devreye alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir toplu barınma alanı oluşturduk. Deprem meydana geldikten bir hafta sonra buraya misafir almaya başladık ve yaklaşık olarak 2 haftadır burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Günlük ortalama olarak 500 civarında misafirimiz burada aktif olarak barınma hizmeti alıyor. Girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Belirli bir sirkülasyon var ama 500 civarında misafirimizi burada ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Geçici Barınma Alanında insanlara bağımsız bir alan sunduklarından söz eden Zorlu, "Bir insanın günlük hayatında ihtiyaç duyduğu her şeyi burada kalan misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu yapının oluşturulmasında bağımsız olarak bir araya gelen iş insanı gruplarının büyük destekleri var. Onlar bize bu binayı 6 aylığına ücretsiz olarak tahsis ettiler. Onun dışında içerideki malzemelerin büyük kısmını da bize sağladılar. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.