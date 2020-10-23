Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası devam ediyor
TOROSLAR BELEDİYESİNİN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 97’NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ CUMHURİYET KUPASI TENİS TURNUVASI DEVAM EDİYOR.
Toroslar Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası devam ediyor.
Mersin7in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağdaşkent Mahallesinde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksinde gerçekleşen ve Mersin genelinden 8 yaş ve üstü yaklaşık 70 sporcunun katıldığı turnuvada, geleceğin yıldızları şampiyonluk için mücadele ediyor.
Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın final müsabakaları 28 Ekim Çarşamba günü 3 Ocak Spor Kompleksinde yapılacak. Dereceye girenlere ödülleri de final müsabakalarının ardından verilecek.
"Tenis, Toroslarımızda büyük ivme kazandı"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Tenis, Toroslarımızda büyük ivme kazandı. Profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde verdiğimiz tenis kurslarımız ile başarılı sporcularımız turnuvalarda belediyemizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ediyor ve geleceğin tenis yıldızları olma yolunda da hızla ilerliyorlar. Bu kapsamda ilçemizde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yılına özel bir tenis turnuvası organize ettik. Mersin genelinden sporcular bu turnuvaya yoğun ilgi gösterdi. Öncelikle kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız" diye konuştu.
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