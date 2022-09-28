Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak gazetecilerle bir araya geldi

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ve kentteki bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, cemiyetin kuruluş tarihi, üye yapısı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Tepe, “Mersin Gazeteciler Cemiyeti 1975 yılında kurulmuş bir çatı meslek örgütüdür. Kent gazetecilerinin merkezi o tarihten itibaren MGC olmuştur. Böylesine köklü bir geçmişi olan meslek örgütünün parçası olmaktan, yönetiminde bulunmaktan onur duyuyoruz. Kentte mesleğini layığıyla yapan meslektaşlarımız için çalışmaktan son derece memnunuz” dedi. Tepe, gazetecilerin meslek olarak zor bir dönemden geçtiğine de değinerek, “Gazeteciler, hem ekonomik açıdan hem de teknolojinin ilerlemesiyle birlikte zor bir dönemden geçiyorlar ama ülkemizin geleceği açısından iyi bir gazetecinin de görevlerini yapması çok önemli. Kamu adına demokrasi adına faaliyet göstermesi, kentimize faydalı olup katkı sunması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Başsavcı Tolgahan Öztoprak ise MGC yönetiminin ve gazetecilerin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyleyerek, “Gazetecilik gerçek ve güncel haberin kamuoyuna, topluma, yansıtılması, bildirilmesi, aydınlatılması açısından da kamu görevi üstelenen bir meslektir. Bu konuda sizlere manen ve vicdanen büyük görev düşüyor. Malum sosyal medyanın da çok yaygınlaşması ile toplumda meydana gelen olayların farklı boyut kazanmasına sebebiyet veriyor. Burada doğru haberi vatandaşlara sunmak için sizlere ciddi görevler düşüyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve mensupları son derece mesleklerinin sorumluluğunu farklında olan, gerçek ve güncel konuları kamuoyu ile paylaşan bir kurum" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başsavcı Öztoprak ve Başkan Tepe, gazeteci Ünal Akdağ’a İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartını takdim ettiler.