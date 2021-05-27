Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ’Dijital Tır’ı Mersin’e geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı ’Dijital Tır’ı, Mersin’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

1-4 Haziran tarihleri arasında Mersin’de olacak tır, Cumhuriyet Meydanında 12:00 - 19:00 saatleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tır projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş ile Mersin Sorumlusu Yusuf Yüksel, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi.

Dört gün boyunca Mersin’de halkın ziyaretine açık olacak ’Dijital Tır’ projesinin önemine değinen Vali Su, milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerin dijital sunumlarla vatandaşlara aktarılacağını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Bölge Müdürü Keleş ve Mersin Sorumlusu Yüksel’e teşekkür etti.

’Dijital Tır’da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılayacak. Harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanlarının bulunduğu tır içerisinde ayrıca Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlanıyor. Tır içerisindeki tüm bu teknolojik uygulamaların Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirildiği bildirildi.