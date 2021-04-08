Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi’nin iş birliğinde yürütülen ‘Evimiz Atölye Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘Çoraptan Bebek/ Oyuncak Yapım Kursu’na katılan ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan 51 kadına katılım belgeleri, Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer tarafından verildi.

Pilot mahalle olarak belirlenen Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi ile Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşayan 51 kadın, çoraptan bebek ve oyuncak yapım kursunu başarı ile tamamladı. Kursu tamamlayan kadınlara katılım belgeleri Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde açık alanda pandemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen törenle verildi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Turgutreis Mahalle Muhtarı Ahmet Eldeniz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, gönüllü eğitmenler ve üretici kadınlar katıldı.

“Pandeminin sizde oluşturduğu sorunları çözmeyle mükellefiz”

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları etkinlikte açık havada ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Seçer, "İnsanların geçim etmesi lazım. ‘Evde kalın, sokağa çıkmayın, iş yerlerini kapatın’ demek kolay ama bir de bu insanların durumuna bir bakmak lazım. Ekonomisine, psikolojisine, aile düzenine bakmak lazım. Oraya baktığınız zaman işin içinden çıkamayız. Devlet; bunun içerisinde belediye de var, ben de varım, benim de görev alanım, üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Yani bir taraftan biz size, ‘şu şekilde yaşayacaksınız, davranacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız’ derken diğer taraftan bunların sizde oluşturduğu sorunları da çözmeyle mükellefiz. Bunu yerine getirmek zorundayız” dedi.

“Herkesi sarıp sarmalamakla, sevmekle, onların yanında olmakla zorunluyuz”

Pandemi sürecinde Tarsus’tan Anamur’a kadar durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Seçer, “Her noktaya, her insana ulaşmaya çalıştık. Bunu iyi niyetle, insanları ayırmadan, kayırmadan yaptık. Sandıktan çıkana kadar siyasiyiz, bir partinin adayıyız, bir dünya görüşünün belediye başkan adayıyız ama sandıktan çıktıktan sonra biz hiçbir fark gözetmeden, bölgesel, etnik, mezhepsel, din, inanç, siyasal fark gözetmeden herkesi sarıp sarmalamakla, sevmekle, onların yanında olmakla zorunluyuz. Bu insanen de vicdanen de böyle. Siyaseten de böyle olması gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Seçer, pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntıyı en aza indirmek adına çalıştıklarını söyledi.

“Bu oyuncakları çocuklarımıza çok büyük mutlulukla dağıtma imkânı bulacağım”

Kadınların çoraptan yaptıkları oyuncakları Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temin edip çocuklara ulaştıracaklarını belirten Seçer, “Burada 51 bacım var, kardeşim var. Bunlar oyuncak yapımı konusunda eğitmenlerimizden bu işi öğrendiler ve yapmaya başladılar. Biz de bunları kooperatifle işbirliği yaparak sizlerden alıp çocuklarımıza çok değerli bir hediye olarak sunacağız. Hediyenin değeri onun parasal değerinde değil onun anlamında. Bir emek vermiş kadınlarımız. Burada hep meşakkatli hayat yaşayan, emek eden kadınlar var. Sizlerin hayatı öyle çok rahat değil, bunların farkındayız. Sizin yaptığınız her işin de değeri çok farklı. Belediye olarak bu oyuncaklardan edineceğiz. Bunları çocuklarımıza çok büyük mutlulukla dağıtma imkanı bulacağım” şeklinde konuştu.

Projede emeği geçenlere, Mersinden Kadın Kooperatifi’ne, katkı veren mahalle muhtarlarına ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür eden Seçer, "Bu ilk ve son olmamalı. Kadınlara önem veriyoruz. Anlayış olarak böyle. Çocukları çok seviyoruz, çok önem veriyoruz. Kadın-çocuk bunlar birbirinden ayrılmayan bir bütün, bunu da biliyoruz. Hepimizin ailesi var. Çocuk sahibiyiz. Ben de babayım. Eşim de bir anne. Annelik-babalık duygularını taşıyoruz. Onun için sizin yerinize kendimizi koyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bu önemli. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız bu güzel şehrimizde" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar katılım belgelerini alırken, çocukları da Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde dolu dolu bir gün geçirme fırsatı elde etti. Başkan Seçer ve Meral Seçer de eğitim alan kadınların çocuklarına hikâye kitapları ve aile oyunlarından hediye etti. Seçer son olarak ise Survivor Kafe’de vakit geçiren çocukları da selamlayıp, Meral Seçer ile birlikte hikâye kitabı ve aile oyunlardan armağan etti.