Çocuklardan Başkan Tarhan’a geçmiş olsun mektubu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesinde eğitim veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan çocuk gündüz bakımevlerinin minik çocukları yaşadığı Covid-19 sonrası yeniden görevinin başına dönen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a yazdıkları mektup ve yaptıkları resimlerle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Resimlerinde Başkan Tarhan’ı ve çocuklar için yaptıklarını kendi dünyalarına göre çizen çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin yardımıyla da birkaç kelimelik mektupta ‘geçmiş olsun’ dediler. Minikler, öğretmenlerinin aracılığı ile mektuplarını ve resimlerini Başkan Tarhan’a ulaştırdı. Mezitli Belediyesi çocuk gündüz bakım evlerinde görev yapan öğretmenler de çok özel bir olaya imza atarak Başkan Tarhan için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere çiçek almak yerine topladıkları bir miktar para ile SMA’lı çocuklara bağışta bulundu. Çiçek için aralarında para topladıklarını ifade eden öğretmenler, “Çiçek almak için para topladık ancak başkanımıza geçmiş olsun dilemek için çok sayıda çiçek geldiğini düşünerek farklı bir sürpriz yapmak istedik. Kendisi de geçtiğimiz haftalarda SMA hastası Yağmur Deniz için bir televizyon programına katılarak yardım toplamaya çalışmıştı. Biz de öğretmenler olarak bundan yola çıktık ve topladığımız paraları SMA’lı çocuklar vakfına bağışladık. Tarafımıza iletilen teşekkür belgesini de Başkanımıza sunduk. Çok daha güzel ve anlamlı oldu” dediler.

Çocukların ve öğretmenlerinin yaptıkları sürprizler karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Başkan Tarhan, “Minik çocuklarımızın gönüllerinden geldiğince çizdikleri resimler ve bir iki kelimelik mektuplar son derece anlamlı ve değeri büyük. Onlara, temiz bir Mezitli ve güzel bir gelecek yaratma çabamızı çok iyi bir şekilde gördüklerini bu küçük sürprizleriyle anlattılar. Bu kadar duyarlı çocuklarımızı görünce ülkemiz için mutlu ve aydınlık bir geleceğin bizleri beklediği sevinerek görüyorum. Güzel yürekleri ile bugün yaşadığımız tüm sıkıntıları aşacaklardır. Ayrıca öğretmenlerimize de duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. SMA’lı çocuklarımız için küçük de olsa katkı sağladılar” dedi.