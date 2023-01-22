Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Gelişim Merkezlerinde karne heyecanı yaşandı. Düzenlenen seremoni ile 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatiline giren minik öğrenciler, mutluluklarını anne babaları ile paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Adile Teyze, Münir Özkul, Begonvil, Yaşar Bayboğan ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezlerinde yarıyıl tatili heyecanı yaşandı. 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatiline giren toplam 190 minik öğrenci karne aldı.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının gayet heyecanlı ve coşkulu geçtiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Tüm çocuklarımız ve öğretmenlerimizle bu coşkuyu bir dönem boyunca paylaştık” dedi. Öğretmenlerin süreç içerisinde, okul öncesi eğitim müfredatı çerçevesinde çocukların gelişimlerini gözlemlediğini belirten Tanışık, “Bu doğrultuda etkinlikler yaptılar ve karnelerin içerisinde verdiğimiz gelişim raporlarında onlarla ilgili gözlemlerini aktaracaklar. 2. dönemde de Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerimizde etkinliklerimizi çocukların gelişim alanlarına yönelik olarak sürdürerek, belediyemizin düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle bezenmiş bir eğitim programıyla devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Çok sevgiyle, çok şefkatle büyüttüler”

Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinden Cemre Akgül’ün annesi Esra Akgül, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, “Çok mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Böyle bir kreşi, etkinliği bizim için ayarladıkları için çok mutluyuz. Çocuğumu özellikle onlar büyüttü, 4 yıllık bir serüvenimiz geçti burada. Dışarıda olsa böyle olmazdı. Buradaki aldığı eğitimden dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiyle büyüttüler, çok şefkatle büyüttüler” ifadelerini kullandı.

Çocuğunun karne almasından dolayı mutluluk yaşayan Cemre Özbek ise “Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Böyle bir kreş olduğu için çok sevinçliyiz, çok memnunum. Allah razı olsun. Dışarıda bu şekilde olmazdı. Çocuğumun gelişmesinde bayağı bir etkisi var” dedi.

“Gerçekten melek gibi insanlar”

Oğlu Nefes Güney Kesici’nin melek gibi öğretmenleri olduğunu söyleyen Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi velilerinden Uğurcan Kesici de “Başta biraz çekingenlik oldu; ‘Acaba rahat olabilir mi orada?’ gibisinden ama geldik gördük, öğretmenlerimizle tanıştık. Gerçekten melek gibi insanlar. Çok temiz, çok hijyenik bir ortam. O yüzden gözümüz kapalı göndermeye başladık artık oğlumuzu. Tabi ki dışarıdaki fiyatlar gerçekten pahalıydı. Sonra buranın olduğunu öğrendik ve başvuru yaptık. Yani eğitim öğretimin haricinde fiyat anlamında da bize çok uygun geldiği için burayı kabul ettik. Bugün de karnemizi aldık. O yüzden çok sevinçliyiz” şeklinde konuştu.