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ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Su ve Vali Elban’ın katılımlarıyla yapıldı
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (ÇKA) YÖNETİM KURULU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI, MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU VE ADANA VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN’IN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
MERSİN 02.09.2020, 17:57
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Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Ağustos Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Süleyman Elban’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Su ve Elban’ın yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu katıldı.
Toplantıda, ajansın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler ele alınarak, 2020 yılı mali destek programı başvuruları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.
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