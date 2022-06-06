Circular 3. Uluslar Çevre ve Sanat Sergisi, Mersinlilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Circular 3: Ulusal Çevre ve Sanat Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki çocuk oyun parkının sanatla bütünleştirildiği sergide, İstanbul, Muğla, Mardin, Adana ve Mersin’den toplam 17 sanatçı eserleriyle yer aldı. Ekoloji temasıyla hazırlanan sergiye sanatçılar, çöp sepetlerinden kırık kent mobilyalarına ve işlevini kaybetmiş spor aletlerine kadar çok çeşitli eserler sundu. Ekolojik sorunların farklı bir bakışla ele alındığı sergiyi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Göher Şahin, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Terban, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek ile birlikte gezdi. ‘Circular 3: Ulusal Çevre ve Sanat Sergisi’ni bu yıl özel bir tasarımla vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Şube Müdürü Sadık Eker, sergi hakkında bilgiler verdi. Eker, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde etkinlik programı başlattıklarını da söyleyerek, “İlk etkinliğimizi bugün düzenledik. Bu etkinliği geri dönüşüme ve çevre konusuna vatandaşlarımızın dikkatini çekmek üzere düzenledik. Sabah başlayan etkinlikler çerçevesinde sergilerimiz gün boyu devam etti” dedi.

D5 sanat ortamı kurucularından ve serginin koordinatörü Veli Mert, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin olanaklarıyla yapılmış bir sergi bu. Ezgi Bakçay, bu çalışmanın küratörü. Etkinliğin kavramsal çerçevesini belirledi. Sanatçılarla iş birliğinde bu serginin gerçekleşmesini sağladı. Ezgi Bakçay bizden bir oyun parkı istedi. Biz de bu oyun parkını uygun gördük ve bu oyun parkında sanatçılar, çevre ile olan krizin arka planını küratörle çalıştılar. Sergi bu aşamaya geldiği için kendimi çok mutlu hissediyorum. Daha önce Mersin’de bu çerçeve ve içerikte hiçbir sergi gerçekleşmedi. Sanatçılar, oyun parkını sorunlaştırdı. Çocuk parkı normalde çocukların kullandığı bir fonksiyondu. O fonksiyonla ilgili müdahalelerde bulundular" şeklinde konuştu.

Karşı Sanat Çalışmaları’ndan olduğunu ifade eden serginin küratörü Ezgi Bakçay, “Burada 17 sanatçı, çocuk parkı üzerine düşündüler ve mekana özel işler ürettiler. Ekoloji temasını çocukluk ve disiplin teknikleri ile ilişkilendirerek değerlendirdiler. Vatandaşların belki de alışkın olduğu bir sanat deneyimi değil. Onları meraklı görmek bizim de hoşumuza gidiyor. Burada dediğim gibi parka özel olarak üretilmiş uygulamalar var. Çöp sepetlerinden kırık kent mobilyalarına, işlevini kaybetmiş spor aletlerine kadar çok çeşitli gündelik hayatta kentte görmeye alışık olduğumuz nesnelerin işlevlerinin dönüştürülerek, çoğu zaman da işlevsiz kılınarak oluşturulmuş sanat eserleri ile hazırlanmış” diye konuştu.

Serginin amacına da değinen Bakçay, “Buraya vatandaşlarımızı öncelikle oyun oynamaya davet ediyoruz. Soru sormaya davet ediyoruz. Bir arada yaşamanın ve dünyada kalmanın, dünyaya yeniden yerleşmenin yollarını burada, şu anda bu mekanda bulunan sanatçılarla, onların ürettikleri işlerin önünde tartışıp konuşma şansı buluyoruz” diye konuştu.