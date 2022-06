Çiçeği burnunda diyetisyenler, yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ilk mezunlarını verdi. Çiçeği burnunda diyetisyenler, yemin ederek mesleğe ilk adımı attı.

Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yemin Töreni, 45 Evler Kampüsü konferans salonunda yapıldı. Törene, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Mezun öğrencilerin geçit resmi ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

“Bireyleri ve toplumu geliştirmek için her daim çaba göstermenizi bekliyoruz”

Törenin açılışında konuşan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Betül Gülşen Atalay, öğrencilere seslenerek, “Sizler; 4 yıllık zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak ‘diyetisyen’ unvanını almaya hak kazandınız. Bugün mezun olmanın kıvancını yaşıyorsunuz. Mezun olurken yaşadığınız bu heyecanı, meslek hayatınız boyunca taşımanızı ve bunu hiç kaybetmemenizi umuyorum. Sizler, Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk mezunları ve bizim ilk göz ağrımızsınız. Sizi mezun etmek bizim için de büyük bir heyecan ve gurur. Sizlere verdiğimiz tıp ve beslenme bilimleri alanlarındaki teorik ve uygulamalı eğitimler ile sizi meslek yaşamına çok yönlü olarak hazırladık. Mesleğe dair sadece bir eğitim anlayışı değil, bulunduğunuz ortama vizyon ve değer katabileceğiniz bir anlayışla sizleri yetiştirmeye gayret ettik. Artık meslektaşız. Çalışma yaşamınızda attığınız her adımda bunun bilincinde olmanızı ve mesleğinize her daim aynı saygınlıkla yaklaşmanızı önemli ve gerekli buluyorum. Meslek hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar elbette ki olacaktır, ancak her ne olursa olsun kendinizi geliştirmekten hiç vazgeçmemenizi, istikrarlı bir şekilde çalışmanın karşılığının başarı olduğunu, birlikteliğin ve ekip çalışmasının değerini bilmenizi, insani değerleri gözetmenizi, mesleki etik ilkelere sahip çıkmanızı, bireyleri ve toplumu geliştirmek için her daim çaba göstermenizi bekliyoruz. Yolunuz her zaman akıl ve bilim olsun” dedi.

Dekan Prof. Dr. Özcanarslan da “Sizler, dört yıllık eğitiminiz boyunca hem teorik hem de uygulamalı derslerinizde bölümünüzün her biri birbirinden değerli akademisyenlerinin katkıları ile zorlu bir süreci başarı ile tamamladınız. Sağlıklı beslenme; bireylerin büyüme, gelişme, sağlıklarını sürdürmede ne kadar önemli ise hastalık ve diğer özel durumlara uygun belenme de çok önem arz etmektedir. Günümüz dünyasının birçok beslenme sorunu ve riskleri ile karşı karşıya olduğu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bu süreçte siz ve sizler gibi alanında yetkin diyetisyenlere gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle çok farklı alanlarda çalışma imkanı bulabileceğiniz gibi alanınızda akademik çalışmalarda da yer almak isteyebilirsiniz” diye konuştu.

Dekan Özcanarslan, velilere de çocuklarının başarılarındaki katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, mezunları kutladı.

Beslenme ve Diyetisyen Bölümü birincisi Beneyba Abay ise 4 yıl önce büyük bir heyecan ve hayallerle çıktıkları yolun sonuna geldiklerini belirterek, “Belirsizlik ve bilinmezlikle çıktığımız bu yolda bize bilgileri, tecrübeleri, insanlıkları ve duruşlarıyla örnek olarak birçok şey öğreten, bizi daima destekleyen değerli hocalarıma tüm minnettarlığımla teşekkürü borç biliyorum. Bununla birlikte annem başta olmak üzere tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz hayallerimizin gerçek olduğu gönlümüzce yaşadığımız bir hayata sahip oluruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından mezunlara temsili diplomaları takdim edildi. Mezunlar daha sonra yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı.