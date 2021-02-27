CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Tarhan’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Bir dizi ziyaret kapsamında Mersin’e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Mezitli Belediyesine geldi. Belediye hizmet binasını gezen Torun, şeffaf yönetim anlayışıyla büyük beğeni kazanan ve birçok belediyenin de örnek alarak hayata geçirdiği LED ışıklı gelir-gider panosu önünde fotoğraf çektirdi. Belediye girişinde bulunan gelir-gider tablosunu inceleyen Torun, ‘İşte budur’ diyerek tüm belediyelere örnek olması gerektiğini dile getirdi. Daha sonra belediye girişinde bulunan Halk Masası ve Mezitli Halk Kart uygulaması hakkında Başkan Tarhan’dan bilgi alan Torun, çalışmalar dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

“Tarihe önemli bir damga vuruyorsunuz”

Başkan Tarhan’a çalışmalarından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Torun, “Sorumluluğunuz var. Sizlerin sayesinde yerelde sağladığımız bu başarıyı inşallah genele taşıyacağız. Tabi Türkiye’nin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyorsunuz. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. Tarihe önemli bir damga vuruyorsunuz. Bu anlamda da sizlerle gurur duyuyoruz. Hep birlikte daha güzel şeyler başaracağız. Bu sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çalışmalarımıza emin adımlarla ilerliyoruz”

Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Tarhan da “Geçen dönem kadınlara yönelik çalışmalarımızı tüm Türkiye’ye, dünyaya duyurduk. Bu dönemde çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız ile ön planda olan bir belediye olacağız. Hazırlıklarımız tamam, çalışmalarımızda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki tüm belediyelerimizle ilişkilerimiz çok güçlü. Belediyelerimiz ile yardımlaşma içerisinde çalışmalarımızı sürüyoruz” diye konuştu.