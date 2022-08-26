Çevreci öğrenci ödüllendirildi

Mersin’in Bozyazı ilçesine tatil için gelen öğrenci, sahilde çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergilemesinden dolayı belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Ailesi ile birlikte yakınlarının yanına tatil için Bozyazı’ya gelen İzmir Kız Lisesi öğrencisi Mehlika Bilici, sahile atılan plastik, cam ve diğer atık malzemelerini toplayarak örnek bir davranış sergiledi. Topladıklarını plastik poşetlere doldurarak almaları için Bozyazı Belediyesini arayan Bilici’nin örnek davranışı taktir gördü. Öğrencinin duyarlı davranışından haberdar olan Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Bilici ailesini arayarak kızlarının örnek davranışından dolayı kendilerini tebrik ederek, ‘belediye bir çay içmeye beklediğini’ söyledi. Belediyeye gelen Bilici ailesini makamında ağırlayan Çetinkaya, çevreye olan duyarlılığından nedeniyle Mehlika Bilici’ye teşekkür ederek plaket verdi.

Günümüzün en büyük sorunlarının başında çevre kirliliği ve küresel ısınma probleminin olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Akdeniz bölgesinin ve ülkemizin en güzel yerlerinden Bozyazı. Bu güzellikleri korumalıyız. Burada gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Gençlerimizin bu konulardaki duyarlılığı çok önemli. Çevre kirliliği ve küresel ısınmadan dolayı ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu konuda insanların duyarlı olması, bu konuda dikkatli olması gelecek nesiller için faydalı olacağını düşünüyorum. Kızımızı bu duyarlı örnek davranışı nedeniyle kutluyorum” dedi.

Çevreci öğrenci Mehlika Bilici ise hayatının en güzel armağanını aldığını, bir ömür boyu saklayacağını ifade ederek, “Başkanımıza nazik davranışından dolayı teşekkür ederim. Çevreye karşı tüm insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Doğal güzelliklerimizi kirletmemeye gayret edelim ki, biz gelecek nesillerde güzel doğal bir çevrede yaşama imkanı bulalım. Ömrüm boyunca saklayacağım, anacağım bir anım oldu. Başkanıma teşekkür ederim” diye konuştu.