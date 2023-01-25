Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halisdemir:"Daha temiz ve daha yeşil bir Mersin için çalıştık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin, daha temiz ve daha yeşil bir Mersin için 2022 yılında da aralıksız çalışarak bir çok hizmeti yerine getirdiği belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın bazı görevlerinin, yeni kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na devredildiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir, 2022 yılı hizmetlerini değerlendirdi.

Pandemi nedeniyle ara verdikleri öğrenci eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden Halisdemir, “Öğrencilerimizin, gençlerimizin çevre konularına daha da duyarlı olması için faaliyetlerimizi arttırdık. Yaklaşık 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdik. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne sürekli öğrenci götürdük” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında bulunan her noktada çevre adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Halisdemir, “Örneğin gürültü konusunda vatandaşlarımızın yaşamsal konforlarının bozulmaması adına çok ciddi denetimler yapıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ile ilgili olan bütün şikayetleri, birimimizden teknik arkadaşlarımız 7/24 esasıyla çalışarak yerinde inceliyor” diye konuştu.

"1 milyon 300 bin kez ilaçlama yaptık"

Temiz bir Mersin için 15 metre üstü cadde, sokak, bulvar, meydan ve bağlantı yollarında rutin temizliklerin de sürdüğüne değinen Halisdemir, vatandaşları da çevreyi kirletmemeleri konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Haşere ile mücadele konusunda 2022 yılı verilerini paylaşan Halisdemir, “2022 yılında 1 milyon 300 bin kez ilaçlama yaptık. Vatandaşlarımızdan 40 bine yakın şikayet aldık. Hepsini yüzde 100 giderdik. Düzenli olarak haşerenin üreyebildiğini bildiğimiz 160 binin üzerinde kaynak noktamız var. Mücadelede çok kaliteli ilaçlar kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçların çevreye ve insan sağlığına, hatta diğer canlara zarar vermemesi için özel maddeler koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Mersin’de bulunan yaklaşık 49 bin sulama havuzunda oluşan larvalar için kimyasal ilaç kullanmak yerine, Mersin Üniversitesi ile geliştirdikleri lepistes balığı salımı projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Halisdemir, “1,5 yıl denedik. Başarılı olduğunu gördük. Havuzlara atmaya başladık. İki binin üzerinde havuzda, şu anda bizim lepistes balıklarımız faaliyet gösteriyor ki, orada da çoğalıyor. Bazen o havuzlardan alıp, başka yerlere dağıtıyoruz” dedi.

Gerçekleştirdikleri deniz denetim faaliyetlerine de değinen Halisdemir, “2022 yılında 292 denetim gerçekleştirmişiz. Bunların 13 tanesine cezai işlem uyguladık. Ciddi cezalar uyguladık. Amacımız denizimizin kirletilmesini önlemek. Denizin her yerinden insanlar rahatlıkla girebilsin. Deniz ürünlerinden faydalanabilsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bariyer sistemi ile katı atıkların denize ulaşması engellenecek

ODTÜ ile yürüttükleri Temiz Akdeniz Projesi’ni tamamladıklarını ve raporlama kısmına geçtiklerinin bilgisini de paylaşarak, kirliliği önlemeye yönelik yeni projeleri olan bariyer sisteminden bahseden Halisdemir, “Çok ciddi veriler elde ettik ve Mersin’de deniz kirliliğinin her türlü analizini yaptık. Yani nereden, ne tür kirlilikler geliyor biliyoruz. Şimdi de bunların önlenmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Karasal kirlilik dediğimiz katı atıkların zamanla denize kadar gelirken ayrışmalarıyla ya da denizdeki güneş ışığına maruz kalmalarıyla, parçalanması ve mikroplastiğe dönüşmesine kadar giden bir süreç var. Biz dedik o zaman nehirlerimize bariyer yapalım. Bu bariyerlerle bu katı atıkları ve diğer atıkları tutalım. Orada kaynakta alalım, en azından bunların denizlerde parçalanmasını engelleriz. Şu an bir bariyer sistemimiz geldi. Çok yakın bir süreçte öncelikle Müftü Deresi’nde uygulamasını yapacağız. Daha sonra da diğer bütün dereleri planladık”diye konuştu.

Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridinin çok kısıtlı bir yerinde denetim yapma yetkilerinin olduğunun da altını çizen Halisdemir, ilgili bakanlığa yetkilerinin genişletilmesi konusunda başvuruda bulunduklarını söyledi.

Gemileri, deniz araçları ve drone ile denetlediklerini aktaran Halisdemir, Mersin’in ve denizinin temiz kalması için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Denizimizden tonlarca atık topladık. Gürültü ile ilgili çok ciddi denetimler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Biz yaklaşık 3 bin kilometre yol, cadde, bulvar, sokak ve meydanı her gün temizliyoruz. Çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Tüm il genelinde arkadaşlarımız bu şekilde çalışıyor. Çalışmalarımızı 2023 yılında daha da artırmayı planlıyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.