Çeşmeli Mahallesindeki kanal temizlendi
ERDEMLİ BELEDİYESİ, ÇEŞMELİ MAHALLESİNDE BULUNAN KANALIN TEMİZLİĞİNİN YAPILARAK, YAŞANABİLECEK SU TAŞKINI RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDIĞINI BİLDİRDİ.
MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, Çeşmeli Mahallesinde bulunan kanalın temizliğinin yapılarak, yaşanabilecek su taşkını riskine karşı önlem alındığını bildirdi.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekipleri, Çeşmeli Mahallesinde bulunan kanalı temizleyerek, su taşkınlarına karşı önlemini aldı. Kış mevsiminde yaşanabilecek su taşkınları ile ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri bertaraf etmek için su kanallarında, drenaj hatlarında ve derelerde çalışma yürüten ekipler, Çeşmeli Mahallesinde gerçekleştirdiği dere temizleme faaliyeti ile kış aylarına hazırlandı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “İlçemizde bulunan su kanalları, drenaj hatları ve derelerde zaman zaman temizleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Kış aylarında yaşanan yoğun yağış sebebi ile tıkanan hatların su taşkınlarına sebep olmaması ve vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkilememesi için çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Çeşmeli Mahallesinde bulunan derede de temizleme faaliyeti gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek” dedi.
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